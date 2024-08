– A DEAC kézilabdacsapata a 2024/25-ös szezonban is az NB I/B-ben fog szerepelni. A mezőnyt ezúttal is tizenhat gárda alkotja, Mándi Norbert legénysége mellett a Békés, a Budai Farkasok, a Cegléd, a Csömör, a DVTK, a Balatonfüred KA U21, a Százhalombatta, az Ajka, a Mezőkövesd, az OTP Bank-Pick Szeged U21, a Rákosmente, a Szigetszentmiklós, a Vecsés, a Veszprém Kézilabda KFT és a Veszprém Handball Academy U21 áll rajthoz. A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a bajnokság programját, a nyitómeccset szeptember 6-án rendezik, ekkor a csömöriek a Diósgyőrt fogadják. Egy nappal később a DEAC a DESOK-ban látja vendégül a Rákosmentét. Érdekesség, hogy játékosaink a második fordulóban is hazai környezetben bizonyíthatnak, ugyanis szeptember 14-én a Százhalombatta érkezik Debrecenbe. Boros Tamásék a harmadik játéknapon a Veszprém Handball Academy U21 csarnokában lépnek pályára – írta a deac.hu.

Az alakulatok harminc fordulón keresztül gyűjtögethetik a pontokat. A versenykiírás szerint az első két helyezett feljut az élvonalba, míg a 13., a 14., a 15. és a 16. pozícióban végző egyesület kiesik.