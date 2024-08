Folytatja a felkészülést a DEAC jégkorongcsapata, a jegesmedvék hétfőn megkezdték a jeges tréningeket is, emellett a fizikális fejlesztésre is hangsúlyt fektetnek – közölte a deac.hu. Mint írják, a múlt heti, SET-ben lezajlott felmérések, és a száraz felkészülések után a hét első napján jeges edzést vezényelt a DEAC játékosainak a Vaszjunyin Artyom vezette szakmai stáb. A szakember be is számolt az első történésekről.

Jégen folytatódik a DEAC jégkorongosainak felkészülése

Forrás: Nyitrai Daniella / deac.hu

– Hogy milyen volt az első tréning? Jó hűvös, végre – mosolyodott el a Vaszjuniyn. – Komolyra fordítva a szót: semmi extrát nem kell elképzelni, úgymond rávezető edzés volt a hétfői, új szerelésben, új korcsolyákkal. A játékosok többsége nem volt jégen a nyáron, úgyhogy óvatos gyakorlást tartottunk, de így is rengeteg esés volt. Az volt a lényeg, senki ne sérüljön meg, szerintem még néhány edzés így fog telni, amíg mindenki meg nem szokja újra a jeget, és amíg nem mozog magabiztosan a pályán – fogalmazott a vezetőedző, aki elmondta, jó állapotban vannak a hokisok.

– Fizikálisan jobban állunk, mint tavaly ilyenkor, ezért is tartottunk egy nyári felkészülést. A már megérkezett légiósok fizikumára sem lehet panaszom. Nyilván, aki jégpályán tudott edzeni, az most kicsit jobban mozog azoknál, akiknek nem volt erre lehetőségük. Azonban van másfél hónapunk, hogy csúcsformába kerüljünk, most a kondicionális fejlesztésen van a hangsúly. Szeptember elejéig azon program mentén haladunk, amelyet megbeszéltünk az erőnléti edzővel. Ez nem befolyásolja az augusztusi felkészülési mérkőzéseket, mert nem azoknak az eredményessége a fontos. Ott majd a taktikára vagyunk kíváncsiak, és arra, ki hogyan építi be a tanultakat a játékába. Illetve ki kivel tud leginkább együtt hatékony lenni, erre az edzéseken és a gyakorló meccseken kaphatunk majd választ – nyilatkozta Vaszjunyin Artyo