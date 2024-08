Korábban beszámoltak róla, hogy a következő szezonban nem lesz a keret tagja Gönczi Lajos. A még mindig csak 24 éves debreceni kapus helyzete úgy alakult, hogy befejezi pályafutását, ám a klub kötelékében marad. Mint kiderült, távozik az eddigi kapusedző, a finn Aleksi Jaaskelainen, és az ő helyét veszi majd át a DHK és a DEAC korábbi játékosa – tette közzé a DEAC.

A DEAC kapusa, Gönczi Lajos kapusedzőként folytatja

Forrás: deac.hu

Szerettem volna folytatni a jégkorongot, de az élet más fordulatot vett. Megszületett a kislányom, és nekem már egy családról is gondoskodnom kellett. Jött a lehetőség, hogy a DEAC kapusedzője lehetek, én pedig rövid gondolkodás után elfogadtam. Korábban is felvetődött már bennem, hogy a későbbiekben ezen az úton megyek tovább, így elkezdtem a szakmai résszel foglalkozni, illetve kapusként sok tapasztalatra tettem szert az edzések terén, így nem lesz teljes idegen számomra ez a szerepkör

– fogalmazott az újdonsült edző.

Nyilván új helyzetet teremt, hogy akik az előző szezonban még a csapattársaim voltak a posztomon, most instrukciókat adok majd nekik, de ezzel szerintem nem lesz gond – vélekedett Gönczi Lajos, aki nemcsak a felnőttcsapatnál dolgozik majd, hanem a DEAC Jégkorong Akadémiánál is, tehát az U16-tól fölfelé a korosztályos együttesek kapusait is segíti a fejlődésben.