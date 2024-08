Urai Bianka és Bálint Regina szerződtetése után Bali Emese személyében újabb játékos igazolt a DEAC női futsalcsapatához – számolt be róla vasárnap délután a deac.hu. Mint írják, a 19 éves Bali előző csapata az NB II-es Salgótarjáni VSE volt. Új szerzeményünk a legutóbbi idényben tíz gólt szerzett a másodosztályban, emellett a Magyar Kupában hatszor köszönt be. Érdekesség, hogy a fiatal tehetség a futsal mellett a Vasasban futballozott is az előző idényben.

Bali Emese, a DEAC legfrissebb igazolása

Forrás: deac.hu

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy a DEAC játékosa lehetek. A beilleszkedés könnyen ment, szerencsére mindenki nagyon kedves és segítőkész. Eddig még nem szerepelhettem az NB I-ben, várom már, hogy debütáljak a legmagasabb osztályban. A másodosztályhoz képest az élvonalban jóval nagyobb a tempó, így valószínűleg kell egy kis idő, amíg felveszem a ritmust.

Az előző idényemmel elégedett lehetek, mivel az NB II-ben a második helyen zártunk, emellett a kupában bejutottunk a négyes döntőbe, ezekkel az eredményekkel kicsit még a saját várakozásainkat is felül tudtuk múlni. Egyéni szempontból szintén jól sikerült a szezon, hiszen minden mérkőzésen bizonyítási lehetőséget kaptam.

Jól éreztem magam Salgótarjánban, ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ideje szintet lépni. Szeretnék a DEAC-ban fejlődni, remélem, hogy ki tudom hozni magamból a maximumot, mivel remek képességű csapattársaim vannak, akiktől nagyon sokat tanulhatok. Egyik legnagyobb erősségem az akaraterőm, emellett a szorgalmamat és az állóképességemet ugyancsak kiemelhetném. Az előző hónapokban futballoztam is, de ősztől már csak a futsalra fogok összpontosítani – nyilatkozta Bali Emese.

Bali Emese életében nem csupán a klubváltás miatt kezdődik új fejezet, hiszen szeptembertől testnevelő-gyógytestnevelő szakon fog tanulni a Debreceni Egyetemen.