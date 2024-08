A DEAC női futsalcsapata a tiszalöki edzőtábor zárásaként az NB I-es újonc Eger SE ellen vívott 2×35 perces felkészülési mérkőzést. Az edzőmeccs fő célja az volt, hogy minden játékos szóhoz jusson, és ezáltal megkapja a szükséges terhelést. Ennek megfelelően Quirikó Vivien három sort alakított ki, amelyek 5-6 percenként váltották egymást. Az újonc egriek szerezték meg a vezetést, majd a szünetig fordítottunk. A második játékrészben is potyogtak a gólok, az összecsapás 4-4-es végeredménnyel zárult. Nálunk Krascsenics Csilla duplázott, míg a Heves vármegyeieknél a triplázó Kota Szabinát lehet kiemelni.

– Érződött a lányokon, hogy nyolc edzés van már a lábukban, emiatt is fontos volt, hogy egyenlően osszam el a játékperceket. Az edzőtáborban még nem a taktikai elemek gyakorlása volt a fő cél, csúsztak is hibák a játékunkba, de a bajnokság rajtjáig van még egy hónapunk, így a következő hetekben már ezekre is nagy hangsúlyt fogunk fektetni.

Az egriek bebizonyították, amit korábban is gondoltam, ügyes, gyors, agilis játékkal rukkoltak elő, és üde színfoltjai lehetnek majd az NB I-nek

– összegzett a klubhonlapnak Quirikó Vivien vezetőedző.