A szakmai stábnak két fontos szabályváltozást is figyelembe kellett vennie a csapat kialakításakor, hiszen az előttünk álló kiírásban már csak négy külföldi játékos szerepelhet a keretekben, illetve az U23-as játékosok kötelező perceit is eltörölték. Ez utóbbi ellenére rengeteg akadémistát találhatunk a bő keretben, akiknek várhatóan nem csak a „fiatal percek” megszüntetése miatt kell majd kettőzött erővel megküzdeniük a pályán töltött időért, de egy egészséges verseny is kialakulhat majd közöttük az aktív rotációba való bekerülésért – írta a klub honlapja.

Lesznek változások

Az irányító poszton történtek a legnagyobb változások, hiszen Deon Edwin és Tadija Tadics is távozott a fehér-feketéktől. Előbbi helyére az a Kyan Anderson érkezett, aki már magyar bajnoknak mondhatja magát, hiszen a 2020-21-es szezonban aranyérmet nyert szombathelyi színekben. Játékstílusát tekintve egyértelműen a csapat egyik pontfelelőse lehet, s bár kevésbé fizikális elődjénél, a távoli dobások és a játékszervezés terén is nagy előrelépést jelenthet a csapatnak. Egyes poszton a Szolnokról érkező Pongó Máté lehet az alternatívája, aki pályafutása egyik legsikeresebb szezonján van túl, hiszen az Olajbányásszal Magyar Kupát nyert, a bajnokságban pedig ezüstérmet ünnepelhetett.

Amerikai társát jól kiegészítheti, hiszen ő inkább tekinthető klasszikus irányítónak, így az sem elképzelhetetlen, hogy bizonyos szerkezetekben majd együtt is láthatjuk őket a pályán. Az elmúlt években a B-csoportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Ságodi Róbert már az első osztályban is többször bizonyította tehetségét, ám a komoly térdsérülése miatt várhatóan ő a szezon első felében még csak az U23-as csapatban kap majd lehetőséget. Ezen a poszton a 2005-ös születésű, az előző kiírásban a Piros-csoportban is megbízható játékot nyújtó Balázsi Ákos is szerepet kaphat majd idővel, de számára az elsődleges terep idén is az U23-as csapat lehet majd a felnőttek között.

A fiatalok főszerepben

A DEAC dobóhátvédeinek névsora a csapatkapitánnyal, Mócsán Bálinttal kezdődik. A felnőtt válogatott játékos ugyan az előttünk álló szezonra is élő kontraktussal rendelkezett, de a klub annyira elégedett a teljesítményével, hogy újabb két évvel meghosszabbította azt, melynek értelmében a következő három idényben is a Debreceni Egyetemet erősíti majd. A csapatkapitány mellett Neuwirth Bence személyében egy másik triplaspecialistája is van Andjelko Mandicsnak ezen a poszton, a saját nevelésű játékosnak ez a szezon jelentheti majd az igazi áttörést az A-csoportban. Kettes poszton Hőgye Patrik is bevethető, de a már az előző szezonban is komoly játékperceket kapó tehetség az elképesztő fizikai adottságainak köszönhetően gyakorlatilag bármelyik mezőnyposzton bevethető, így várhatóan őt is sokat láthatjuk majd a pályán. A keret legfiatalabb tagja a 2007-ben született Fekete-Gál Csongor, aki a DEAC KA egyik legtehetségesebb növendéként tavaly már rendszeres lehetőséget kapott a másodosztályban, s ha fejlődése töretlen marad, várhatóan idővel a nagyok között is bemutatkozhat. Az U20-as, az U23-as és az egyetemi csapat motorja, Varga Sándor is a csapattal készül, de mivel a szabályok értelmében ő nem számít „kosármagyarnak”, így neki kezdetekben továbbra a fent említett terepeken lesz esélye bizonyítani.