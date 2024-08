„Az utóbbi időben Magyarországon divattá vált, hogy játékosok megbuktatják a kényelmükkel, a turpisságukkal és csalásukkal az edzőiket, stábokat, és az elmúlt időszakban nagyon sok edző távozott, mert más elvárások vannak a csapattal szemben. Most láttam én is, hogy nálunk is vannak, akik, ha nem is a megbuktatást, de az alibizést és a takarékos teljesítést tartják fontosnak. Olyan is akad, aki aláírta ugyan a szerződése hosszabbítását, ám azóta nem futott ötszáz métert, az első félidő derekáig a masszőröm többet futott, mint ő bent a pályán. Ezek olyan dolgok, amelyen sürgősen változtatni kell. Sok helyen nincs meg az edzők lehetősége erre, viszont nálunk ezt nem tudják megtenni. Itt más viszonyok uralkodnak: nem a klub fog bukni, hanem a játékos... még akkor is, ha a képessége lényegesen jobb, mint annak, aki a kispadon ül. A motivációnak, az alázatnak kell első körben megmutatkoznia.”