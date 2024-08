A szombati nap második mérkőzésén rögtön pályára lépett a házigazda debreceni csapat a Women's Seriesben, ellenfelük a nagydöntőre is jó eséllyel pályázó kínai U24-es válogatott volt. A magyar csapatot a debreceni születésű 3x3-legenda, Medgyessy Dóra készítette fel, de a keretben ott volt a szintén a cívisvárosban született Szabó Zita is, számolt be a Debrecen Sportcentrum honlapja.

Továbbjutott a csoportból Debrecen 3x3-as csapata

Forrás: Molnár Péter

Nagyszerűen kezdték az összecsapást a mieink, kevesebb mint másfél percet követően Farkas Petra távolija után már 3-0-t mutatott az eredményjelző. Az ázsiaiak is hamar megkezdték a pontgyártást, folyamatosan dolgozták le hátrányukat, sőt egy duplával a vezetést is átvették, de Farkas második pontos kinti dobásának köszönhetően hazai előnnyel mehettek az első szünetre a felek. A folytatásban felváltva estek a kosarak, ám 10-10-es állásnál megtört Zsámár Liliék lendülete, a kínaiak pedig egy 4-0 futással megléptek. Hiába küzdöttek nagyot a magyar lányok, végül nem tudták borítani a papírformát, s

végül 18-13-as vereséget szenvedtek.

6 ponttal verte a Freiburgot Debrecen 3x3-as csapata

A naplementével induló második magyar összecsapáson a szintén vereséggel kezdő német Freiburg várt Szabóékra. Egy vendég duplával indult a találkozó, ám Zsámár és Kiss révén hamar 2-2 volt az állás. Ezt követően azonban inkább a védelmek domináltak, az első szünetben 4-3-as vendég vezetést mutatott az eredményjelző. A folytatásban három egymást követő ponttal megléptek a németek, ám ezután ismét összeállt a magyar védelem, Kiss határozott palánk alatti játékával pedig egy 6-0-s sorozattal sikerült fordítani (9-7). Óriási csata folyt a pályán, 11-11-ig fej-fej mellett haladtak a felek, ám ekkor az összesen 13 egységig jutó Kiss Angelika vezetésével sikerült újra faképnél hagyni az ellenfelet. A kegyelemdöfést végül Farkas vitte be két távolival, így

a debreceni csapat 20-14 arányban diadalmaskodott.

Nem volt esély a csehek ellen

A csoport zárómérkőzésén a múlt heti Women’s Series-fordulóban harmadik helyen végző csehek vártak a mieinkre. Mivel mindkét gárda kikapott a kínaiaktól és legyőzte a németeket, a továbbjutás már biztossá vált, csak a helyezések maradtak kérdésesek. Csehország rögtön a találkozó elején igazolta jó hírét, pontos távoli dobásaikra alapozva hamar komoly előnyt építettek ki, ráadásul Kiss semlegesítését is többé kevésbé jól oldották meg a gyűrű alatt, melynek köszönhetően négy perc után már 10-3-ra vezettek. A folytatásban is kézben tartották a mérkőzést, s bár magyar együttes több rohammal is próbálkozott, végül nem volt reális esélyük, hogy látótávolságon belülre kerüljenek.