3x3 U18-as világbajnokság: A magyarok aztán sikerrel vették az akadályt

Szűk két órával később már a kötelező győzelem reményében léptett pályára a magyar csapat Kirgizisztán ellen. Az összecsapás elején hamar mind a négy lány feliratkozott a pontdobók listájára, az első vendég kosárra közel három percet kellett várni (5-2). A folytatásban is uraltuk a mérkőzést, féltávhoz érkezve sikerült megduplázni az előnyt (10-4). Ezt követően kissé leült a játék, mindkét félnél sok volt a ki nem kényszerített hiba, de így is sikerült szép lassan tíz pontra tornázni a különbséget. A hajrában újra belelendült a magyar válogatott, az utolsó minutumban Mészáros Ágota duplája után Sinka-Pálinkás Szofi talált be közelről, idő előtt befejezve ezzel a mérkőzést (21-6).

A nap legizgalmasabb mérkőzését a két csoportrivális, Franciaország és Németország játszotta, végül óriási csatában, hosszabbítás után nyert utóbbi. A germánok a nap utolsó meccsén is megizzadtak a győzelemért, 12-11-re verték a továbbjutásra szintén esélyes spanyolokat. Az amerikai lányoknak -a fiúkhoz hasonlóan - nem jelentett különösebb gondot az első játéknap, hozzájuk hasonlóan a lengyelek is könnyedén nyerték első két meccsüket. A fiúknál Franciaország és Horvátország simázta le az első két meccsét, s ha nehezen is, de a lettek is két sikerrel zárták a keddi napot.

Szerdán újra az U18-as fiúk lépnek pályára, amennyiben a 20 óra 35 perctől kezdődő Üzbegisztán elleni mérkőzésen is győznek, úgy bejutnak a legjobb nyolc közé.