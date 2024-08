Még alig ért véget a virágkarnevál Debrecenben, máris újra megtelik élettel a főtér, ugyanis augusztus 24. és szeptember 1. között ismét 3x3-as világversenyeket rendeznek. Ennek köszönhetően csütörtökön nagy volt sürgés a Kossuth téren, ugyanis a lelátó mellett a pályát is meg kellett építeni az összecsapások kezdetére.

Nagy erővel dolgoztak rajta, hogy a 3x3-as pálya elkészüljön

Forrás: Kiss Annamarie

Mint arról korábban beszámoltunk, az első két napon női meccseket tekinthetjük meg, amelyek azért ígérkeznek kimondottan izgalmasnak, mivel ez lesz a Women’s Series sorozat utolsó állomása. Aztán öt napon keresztül 20-20 női és férfi csapat küzdhet meg egymással az érmekért, mint arra a szervezők felhívták a figyelmet, az utóbbi négyesben szerepet kap majd a DEAC Kosárlabda Akadémia kiválósága, Varga Ferenc is. Nem túlzás kijelenteni, hogy a versenyen a jövő nagy sztárjai szerepelnek majd, melynek ékes bizonyítéka, hogy a 2015-ös debreceni rendezvényen az amerikai csapatban szerepelt Payton Pritchard és PJ. Washington is, akik nemrégiben az NBA nagydöntőjében nézhettek farkasszemet egymással. A tornát az utolsó két napban a férfi profi együtteseket felvonultató World Tour Masters zárja, melyen több párizsi olimpikon mellett a magyar válogatottat is láthatjuk majd az ingyenes eseményen.