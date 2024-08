Immáron 10. éve pattoghat a kosárlabda a Nagytemplom előtt, hiszen augusztus 24. és szeptember 1. között ismét lesz 3x3 Debrecenben. A májusi olimpiai selejtezők után tehát idén már másodjára térnek vissza a szakág képviselői a cívisvárosba. Az újabb világesemény első két napján a női meccseket tekinthetjük meg, amelyek azért ígérkeznek kimondottan izgalmasnak, mivel ez lesz a Women’s Series sorozat utolsó állomása. Aztán öt napon keresztül az U18-as világbajnokságon 19 női és 20 férfi csapat küzdhet meg egymással az érmekért. A tornát az utolsó két napban a férfi profi együtteseket felvonultató World Tour Masters zárja, melyen több párizsi olimpikon mellett a magyar válogatottat is láthatjuk majd az ingyenes eseményen. A kilenc napon át tartó rendezvény felvezetéseként a szervezők sajtótájékoztatót tartottak a Mercure Debrecen hotelben péntek délelőtt.

3x3 Debrecen: Szabó Zita, Széles Diána, Becsky István és Varga Ferenc

Fotó: Czinege Melinda

A Debreceni Virágkarnevál után jön a 3x3

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere felelevenítette, hogy az idei virágkarneválon volt egy 3x3-as tematikájú kocsi, így a sportágat még közelebb hozták a közönséghez. – A Face Team produkcióját ámulva nézte mindenki, fantasztikus éve ez a debreceni szurkolóknak. Városunkban a 3x3 gyökeret eresztett, ez a szervezőbizottság áldozatos munkájának is köszönhető. Nem áll meg az élet tehát a virágkarnevál után, a kosárlabda örömünnepe jön.

Ezáltal a fiatalokat meg tudjuk szólítani, akik láthatják, hogy egy napon ők is eljuthatnak a csúcsra. Büszkék vagyunk a sztárokra, akik a Nagytemplom előtt mérhetik össze a tudásukat. Ráadásul a világesemény brandépítés szempontjából is nagyon fontos, Debrecen turizmusát pedig még inkább fellendíti a több milliós nézettségű sportesemény

– hangsúlyozta Széles Diána.

Az olimpikonok is a cívisvárosba látogatnak

Becsky István, a szervezőbizottság elnöke azt is megosztotta, hogy a párizsi olimpiára is volt szerencséje kilátogatni, ahol a 3x3-as kosárlabda hatalmas sikernek örvendett.

– Már voltam sok világeseményen, de ez teljesen más volt. Az ötkarikás játékokon a 3x3 volt a hatodik legnézettebb esemény – fogalmazott Becsky István, aki azzal folytatta, hogy mikor először érkeztek a szakág képviselői Debrecenbe, akkor hatalmas lehetőséget hullott az ölükbe, amit aztán igyekeztek is meghálálni a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek. – Most, hogy immáron sorozatban a 10. éve rendezhetünk 3x3-as világversenyt, a világon is páratlan. Igyekeztünk mindenben segíteni a FIBA-t, ugyanakkor mi is hatalmas segítséget kaptunk tőlük.

Ez még mindig egy fejlődő sportág, amely nagyon jó úton jár. Külön öröm számunkra, hogy a következő napokban több olimpiai bajnok is a cívisvárosba látogat majd.

Legutóbb az olimpiai selejtezőn ugyan összetört a magyarok számára egy álom, de a csapatunk attól a német válogatottól kapott ki a hosszabbításban, amely az olimpiát végül meg is nyerte. A férfiaknál és nőknél egyaránt ott vagyunk a küszöbön, szeretnénk, ha Los Angelesben már mindkét válogatottunk ott lehetne. Ennek érdekében is igyekszünk minél több rangos eseményt rendezni a városban. Ahogyan az előző években, a mostani három nagy torna is ingyenesen megtekinthető. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és valamennyi meccs a főtéren lehet majd, de vésztervként az esőhelyszín az Oláh Gábor utcai sportcsarnok – mondta Becsky István.