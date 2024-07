A DVSC szerződtette a 22 éves Yacouba Siluét, jelentették be a klub honlapján. Az elefántcsontparti támadó a szerb első osztályú Mladost Lucani együttesétől érkezett, amelynek színeiben az elmúlt szezonban 32 bajnokin 5 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Yacouba Silue korábban az osztrák St. Pölten színeiben is bizonyított, 9 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott.

Yacouba Silué Debrecenben folytatja

Forrás: dvsc.hu

Nagy a győzni akarás Yacouba Siluéban

Mint írták, Yacouba az elefántcsontparti első osztályú bajnokságban kezdte a karrierjét, ahol a csapatával bajnok és Szuperkupa-győztes lett. Olyan játékost fedeztek fel benne, aki Európában is képes megállni a helyét, ezért is igazolt később Ausztriába, ahol bemutathatta a tehetségét. Öt gólpassz mellett kilenc gólt lőtt az osztrák másodosztályú bajnokságban és egy gólt rúgott kupamérkőzésen, s így került a szerb első ligába. Yacouba Silué itt is megmutatta a képességeit azáltal, hogy évek óta segítette a klubot a minél magasabb helyezés elérésében, most pedig nagy győzni akarással érkezett Debrecenbe – zárul a Loki közleménye.

A DVSC Facebook-oldala később videóinterjút is posztolt, amelyben a játékos kifejtette, többek között azért igazolt Debrecenbe, mert érezte, hogy a csapat valóban jól szeretne teljesíteni, valamint azért, hogy fejlődjön. Korábban sok jót hallott a klubról, például, hogy kemény, szívós csapat. Magáról azt vallotta, védekezésben és támadásban is tudja segíteni az alakulatot, az edzőtől kapott feladatokat pedig alázattal szeretné elvégezni.

Silué érkezéséről már július közepén lehetett hallani, a helyzet akkor kezdődött egyértelművé válni, amikor a játékos elköszönt korábbi klubjától.