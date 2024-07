„Lehetőség van, de korlátozott! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a 10 év polgármesterségem alatt, nekem is csupán egyetlenegyszer (!), az is több mint öt éve sikerült valamennyit emelni az éves sportköri támogatáson. Vagyis évtizedek óta szinte ugyanannyi a sportkör támogatása! (ne is beszéljünk hogy milyen infláció volt azóta!) Ebben a helyzetben tisztességgel működtetjük a szakosztályokat. Nemcsak a labdarúgást, hanem a sakkozást, bírkózást és asztaliteniszt is, és néha még a karatékáknak is tudunk segíteni!”