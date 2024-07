Januárban lett hivatalos, hogy Tóth Nikolett a nyártól a DVSC Schaeffler kézilabda együttesében folytatja a karrierjéz. A 23 éves, de már komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkező irányító Mosonmagyaróvárról érkezett a Lokihoz. A játékos az Óbudai Sportiskolában kezdte a pályafutását, aztán játszott a Ferencvárosban, majd kölcsönben a Pénzügyőr, az MTK és a Mosonmagyaróvár gárdájában is. Egészen fiatalon, 16 évesen mutatkozott be a felnőtt élvonalban, ami nem csoda, hiszen utánpótláskorú játékosként tagja volt a junior Európa-bajnokságot nyerő, az ifjúsági világbajnokságon második helyezett, illetve az ifjúsági Eb-n harmadik helyezett korosztályos magyar válogatottnak is.

Tóth Nikolett, a DVSC Schaeffler irányítója

Tóth Nikolett rendben megkezdte az edzést

Tóth Nikolettel két évre szóló szerződést kötött a DVSC, ám úgy tűnt, a bejelentést követően kezdett elfogyni körülötte a levegő a móváriaknál, akik a zuhanyhíradó szerint nem örültek, hogy az irányító az egyik legnagyobb riválisnál folytatja. Ezek után nem is volt annyira meglepő, hogy a dunántúliak április 30-án bejelentették, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak az kézissel, aki így idény közben elhagyta Gyurka János alakulatát.

Tóth Nikolett a Lokival rendben megkezdte a felkészülést, a HAON pedig kíváncsi volt, az azóta eltelt bő két hétben mi történt a játékossal, hogyan érzi magát Debrecenben. – Nyár elején készültem már két hetet városban, már akkor igyekeztem megismerni pár részt: sokat sétáltam, jártam a Nagyerdőn, de felkerestem a Fórumot is például – elevenítette fel. – Természetesen még nem vagyok képben, GPS-sel közlekedem, de remélem idővel ez is változik. Nagyon nyitottan és barátságosan fogadtak a lányok, remekül érzem magam, sok a közös program, nem hagy a csapat unatkozni. Pont beszéltük az osztrák válogatott Kikivel, azaz Kristina Dramaccal, hogy olyan érzésünk van, mintha már fél éve itt lennénk – mosolygott.