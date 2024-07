A Tikkadt Szöcske Nyílt Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokság női kategóriájának döntőjében ismét „eötvösös” siker született, a tavalyi versenyhez hasonlóan most is Kozma Kitti és Kovács Anett vihették haza a kupákat. Második helyen végzett Balogh Dorina és Stark Dóra, míg a bronzérmek a felvidéki Nagykaposra kerültek Sarah Drancaková és Ramona Vajdová jóvoltából – olvasható a forduló történéseit összegző közleményben. Az összesített pontversenyben 19 ponttal vezet Kozma Kitti, őt követi 15 egységgel mostani párja, Kovács Anett, míg harmadik Magyar Fruzsina 10 ponttal.

A Tikkadt Szöcske hétvégi fordulójának női dobogósai

Forrás: Tikkadt Szöcske strandröplabda-bajnokság

Hármas holtversenyek a Tikkadt Szöcske következő köre előtt

Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben aradi siker született, az előző fordulóhoz hasonlóan Fekete Briana-Pamela és Iuhasz Zita utasították maguk mögé a mezőnyt. A második és harmadik helyre is hazai páros ért be, az ezüstérmeket Hajdu Hanna és Mercz Virág, míg a bronzérmeket Dobi Fanni és Rózsa Viktória vehették át. Az összesített pontversenyben hármas holtverseny van az egyaránt 20 pontos Dobi Fanni, Nagy Laura és Rózsa Viktória között.

Az U18-as korosztály dobogósai

Forrás: Tikkadt Szöcske strandröplabda-bajnokság

A férfiaknál is megismétlődött a hazai győzelem, az egy évvel korábbihoz hasonlóan Molnár Balázs és Lovász Bence győztek. Második lett Lakatos Endre és Somogyi Tibor, míg a harmadik helyet Földes Ádám és Földes Dániel szerezték meg. Az összesített pontversenyben itt is hármas holtverseny van Molnár Balázs, Lovász Bence és Somogyi Tibor között, mindhárman 12 pontot szereztek eddig.

A férfi dobogósok

Forrás: Tikkadt Szöcske strandröplabda-bajnokság

A vegyes párosok serlegjei is Aradra kerültek, ebben a kategóriában az U18-as lányoknál diadalmaskodó Iuhasz Zita Morvai Aaron oldalán győzött. Második helyen zárt Szabó Sára és Molnár Balázs, míg a harmadik helyre a házigazdák edzője, Kiss János ért be Mercz Virág párjaként. Az összesített pontversenyben a „változatosság kedvéért” itt is hármas holtverseny van, a 17 pontot gyűjtő Pálfi Kitti, Nádasdi Péter és Pilka Gábor között.

A vegyes párosok dobogója

Forrás: Tikkadt Szöcske strandröplabda-bajnokság

Az ötödik fordulót július 27-én és 28-án ismét Berekfürdőn tartják. Szombaton a női, az U18-as lány és a férfi párosok, míg vasárnap a vegyes párosok tagjai regisztrálhatnak a strand főbejáratánál 8 és 9 óra között. A versenyen játéktudástól függetlenül bárki indulhat.