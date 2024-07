Kifejezetten örülne és nagy élménynek tartaná, ha a párizsi olimpia tenisztornájának párosversenyében a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal spanyol kettőst kapná ellenfélnek Marozsán Fábián, aki egyesben, valamint Fucsovics Mártonnal párosban szerepel majd az ötkarikás viadalon.

A Hajdúszoboszlói SE 24 éves játékosa az M1 aktuális csatornának adott interjúban elmondta, Nadal az egyik gyermekkori kedvence, s van egy olyan megérzése, amely szerint lesz lehetősége ellene játszani Párizsban. „Bízom benne, hogy Marcival legalább egy kört tudunk majd menni, de egyesben is szeretnék egy vagy akár kettő mérkőzést nyerni, aztán ha kapok ellenfélnek egy nagy nevet, aki a végső győzelemre is esélyes, és ott játszok egy jó meccset, akkor azzal én már elégedett leszek” - fogalmazott Marozsán, aki szót ejtett a párizsi pályákról is. „A körülményekre biztosan nem lehet majd panaszunk, de a salak ott nagyon finom, kicsit hasonlít a keménypályához. Ha pedig nagyon meleg van, akkor magasra pattannak a labdák és gyors lesz a játék, ami nem minden esetben fekszik nekem” - mondta. A teniszező szerint minden sportolónak nagy eredmény kijutni az olimpiára és ott Magyarországot képviselni. „Számomra különösen nagy dolog ez, hogy ilyen fiatalon ott lehetek, és ha sikerülne jó eredményt elérni, akkor az egy álom beteljesülése lenne nekem” - jelentette ki.

Marozsán elmondta: a hamburgi ATP 500-as tornán, valamint Umagban indul még a nyári játékok előtt, ezek részben az olimpiai felkészülését szolgálják. „Mindkét helyszínen tudok értékes pontokat is gyűjteni, illetve szükségem van egy kis önbizalomra is, úgyhogy abban bízom, hogy ez is jönni fog és át tudok majd vinni belőle keménypályára is” - nyilatkozta. Elárulta: az elmúlt egy hónapja nem volt sikeres, ötből csupán egy mérkőzést nyert meg, a világelső Jannik Sinnertől viszont csak döntő szettben kapott ki egy nagyon magas színvonalú összecsapáson. „Mindig vannak nehezebb időszakok, de bízom benne, hogy most fordul a kocka és újra tudok majd mérkőzéseket nyerni salakon és keménypályán is” - mondta.