Miután véget ért a kézilabda NB I. 2023/2024-es idénye, a DVSC Schaeffler vezetőedzője, Szilágyi Zoltán nem sokat pihenhetett. A szakember az elmúlt hetekben azért dolgozott, hogy szövetségi kapitányként az U20-as női magyar kézilabda válogatottat sikerre vezesse. Junior nemzeti együttesünk az észak-macedóniai Szkopje városában rendezett világbajnokságon egészen a döntőig menetelt, és bár az utolsó meccsen a franciák nyertek, az ezüstérem is szépen csillogott Csernyánszki Liliánáék nyakában.

Szilágyi Zoltán a következő szezonnak is komoly célokkal vág neki

Forrás: Napló-archív

Megdolgoztak a vb-döntőbe jutásért

Szilágyi Zoltán a Haonnak elmondta, hogy még csalódottak voltak a vb-finálé után, hiszen a kezükben volt egy komoly lehetőség. – A torna legvége sajnos nem sikerült jól, ettől függetlenül nagyon büszkék lehetünk a megszerzett ezüstéremre. Voltak mérkőzések, amikor kimondottan jól teljesítettünk. Rendkívül kemény időszakon vagyunk túl, hiszen tizenkét nap alatt nyolc meccset játszottunk, amely egyértelműen sokat vett ki a lányokból. Az izlandiak elleni találkozó volt a fordulópont, ahol rövid ideig egy áramszünet miatt is félbeszakadt az amúgy megterhelő összecsapás, ellenük csak hosszabbítás után tudtunk továbbjutni.

Összességében véve stabilan hoztuk az elvárt eredményt, a tavalyi Eb-arany után nagy skalp, hogy ismét bejutottunk a fináléba

– hangsúlyozott Szilágyi Zoltán.

Így készült az U20-as magyar kézilabda-válogatott

Szilágyi Zoltán arról is szót ejtett, hogyan nézett ki a junior válogatottal a napi rutinjuk. – Nem nagyon tudunk edzeni, a pihenőnapok elsősorban a regenerációról szóltak. Próbáltuk a feszültséget kicsit oldani, vetélkedőket szerveztünk a szállodában, a meccsek előtt pedig rendre egy nagyobb sétán vettünk részt. A koreaiak elleni találkozó előtt még speciális védekezést gyakoroltunk.

Labdás edzéseket nem nagyon tudtunk tartani, inkább videóztunk és taktikai szempontból beszéltük meg, hogy kinek mi a feladata

– fogalmazott a mester.

Az U20-as női magyar válogatott kézisei csupán a döntőben nem örülhettek

Forrás: IHF

Debreceniek a szakmai stábban

Szilágyi Zoltán arról is beszélt, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy őt kérték fel a junior válogatott irányítására, de a szakmai stábot több debreceni alkotta. – Kudor Kitti kollégám már tavaly is velünk volt, de már az egészségügyi stáb is a cívisvárosból érkezett, Wolf Rajmund és Kazsimir Attila is a válogatott sikeréért dolgozott. Ungvári Máté, aki erőnléti edzője volt a junior csapatnak jövőre már ő lesz a Loki erőnléti trénere, és a debreceni kézilabda akadémiára érkezik Szabó Krisztina kapusedző is.

Örülünk, hogy egyrészt az MKSZ részéről is lehetőséget kaptunk, másfelől külön köszönet a DVSC Schaeffler ügyvezetőjének, Ábrók Zsoltnak, aki rendszeresen engedélyezi, hogy bizonyos időszakokban a válogatottnál is dolgozzunk. Úgy gondolom, a jövőre nézve is nagyon pozitív, hogy a cívisvárosból ennyien segíthetjük a nemzeti együttest

– mondta az edző.