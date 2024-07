A DVSC Schaeffler együttese már javában készül a következő idényre. A lányok második hete végzik az alapozást, a debreceni drukkerek pedig természetesen ilyenkor még csupán bizakodnak a minél sikeresebb szereplésben. A hajdúságiak vezetőedzője, Szilágyi Zoltán portálunknak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, ez az év egyik legszebb időszaka, de a játékosai rendkívül komolyan veszik a munkát, s jó állapotban tértek vissza a szünetről.

Szilágyi Zoltán reméli, hogy a csapat a következő idényben is sikeres lesz

Az alapozás mindig az év „legbarátságosabb” időszaka, ilyenkor mindenki a legszebb arcát mutatja, mindenki pozitív és várakozásokkal van tele. A felkészülés elejét az jellemzi, hogy nyomás nélkül dolgozunk, próbálunk összerakni egy újabb sikeres együttest. A légkörtől függetlenül maga a munka nagyon kemény és intenzív. A lányok a nyáron természetesen dolgoztak egyéni edzésterv szerint

– kezdte a szakember, aki kiemelte: már taktikailag is készülnek a szezonra. – Elsősorban továbbra is a védekezésre koncentrálunk, a lerohanásokra, a csütörtöki edzőmeccsen pedig szeretnénk, ha alkalmaznák is a játékosaim a különböző taktikai elemeket. Azt látom, hogy az érkezők is jól beilleszkedtek, mindenki fogékony a munkára – mondta.

Szilágyi Zoltán a csúcsterhelésről

Egy felkészülési időszakban fontos, hogy megfelelően legyen felépítve a program, s azon belül fokozatosan érjék el a csúcsterhelést a sportolók. A DVSC Schaeffler játékosai szerencsés helyzetben vannak, hiszen kiváló szakmai stáb dolgozik velük. A vezetőedző ismertette a pontos programját az alapozásnak.

– Hétről hétre intenzívebb lesz a terhelés, hasonlóan az előző szezonokhoz. A heti munka mutatói egyre magasabb szintre érnek, főleg az elkövetkezendő 2-3 hétben. Az utolsó időszakra fordulva a cél az lesz, hogy minél jobb formába kerüljünk és, hogy frissek legyünk – hangsúlyozta.

Petrus Mirtillék gyakorlásképp augusztus végén a Viperssel és az FTC-vel is összemérhetik a tudásukat

Visszaszereznék a harmadik helyet

Emlékezhetünk, az előző idényben a bajnokságban „csupán” a negyedik pozícióban végzett a Vasutas, de így is fantasztikusan szerepeltek a hölgyek. A Bajnokok Ligájában sokan nem várták, de az egyeneses kieséses szakaszban is eljutott a Loki, amelyben egy pici plusz hiányzott, hogy a címvédő Viperst is kiejtsék Füzi-Tóvizi Petráék. A hajdúsági szakember kiemelte, az esetleges BL-induláshoz vissza kell szerezniük a bronzérmes pozíciót a bajnokságban, amely érdekében mindent meg is fognak tenni. – A fő célunk a bajnokságban, hogy szerezzük vissza a harmadik helyet. A jövő európai kupaszerepléseire is nagy hatással van a pontvadászatban megszerzett pozíció, hiszen úgy látjuk, ez alaptétele a BL-indulásnak. Önmagában is fontos ez, ha esetleg Magyarország három helyet kapna a főtáblán, akkor pláne.

Mi is halljuk, hogy milyen helyzetben van jelenleg a Buducsnoszt, ám addig amíg konkrétan nem keres meg minket az EHF, feleslegeses ezzel foglalkoznunk. Mindaddig az Európa-liga van a fókuszban, amely szintén nagy kihívást jelent nekünk

– nyilatkozta a tréner.