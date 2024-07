Alig több mint két hét múlva kezdetét veszi a 2024-es párizsi olimpia. A kvótát szerzett sportolók már a felkészülés utolsó fázisában járnak, de sajnálatos módon vannak olyan dolgok az életben, amelyek véget vethetnek egy atléta álmának, ideiglenesen legalább is. Szilágyi Réka esetében jött a dráma, igaz negatív értelemben: ki kell hagynia a soron következő olimpiát…

Szilágyi Réka műtéten esett át

Forrás: Szilágyi Réka/Instagram

A DSI Debrecen gerelyhajítója noha még nem szerzett kvótát, kilencvenkilenc százalék, hogy ott lehetett volna Párizsban, hiszen az idei esztendőt remekül kezdte: többször is sikerült 60 méter fölött dobnia. A mögöttünk hagyott másfél esztendőben egyébként több sérülés is hátráltatta a hajdúsági kiválóságot. Az atléta portálunknak nyilatkozott a sérülésről, s arról, hogyan érzi magát a beavatkozás után. – Úgy tűnt, sikerülhet teljesíteni az olimpiai szintet.

Többször is dobtam 60 métert, viszont az Európa Kupán elszakadt részlegesen a vállam, egy kisebb műtétet kellett végrehajtani, de már akkor mondták: vagy kibírja, vagy nem.

Egyre jobb formába kerültem, de egy hónapja megsérültem ismét, nem volt tovább: sajnos ezért ki kell hagynom az ötkarikás játékokat – kezdte a klasszis.

Hogyan tovább?

Egy ilyen komoly műtét után borítékolható, hogy az érintett sportoló sokat fog kihagyni. Szilágyi Réka esetében immár biztos, minimum hat hónapot lesz távol a teljes értékű edzésmunkától, s többek között újra meg is kell tanulnia dobni. A rehabról a sportoló elmondta, még nincs kidolgozott edzésterve, annyira friss még a beavatkozás, de mindent meg fog tenni a mihamarabbi visszatérésért. – Ez az egy lehetőségem volt, ha továbbra is sportolni szeretnék. Azért is nehéz feldolgozni ezt, mert minden esélyem meglett volna a kvótaszerzésre.

Próbálok pozitívan gondolkozni, a legjobb szakember csinálta a vállam, bizakodom a jövőt illetően.

Nekem is türelmesnek kell lenni a rehabon, remélem, pozitív lesz ez a történet – fogalmazott.