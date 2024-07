Gyilkosság áldozata lehetett a DVSC 31 éves korában elhunyt egykori kézilabdázója, Simsik Cynthia, számolt be a tragikus haláleset körülményeiről szóló friss sajtóértesüléseket összegző Magyar Nemzet. A sportoló halálhíréről néhány órája a Haon is írt, most azonban újabb részletek derültek ki a tragédiáról.

Rengeteg a kérdőjel Simsik Cynthia halála körül

Forrás: NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak/Facebook

A Bors úgy tudja, hogy Simsik Cynthia az utóbbi időben Nagymegyeren élt második férjével és két gyermekével, s vélhetően megölhették. A szlovákiai Új Szó online felvette a kapcsolatot a polgárőrséggel, amely már napok óta kereste az édesanyát.

Eltűntként kereste a polgárőrség

– Polgárőrségünket csütörtök délután értesítették a hölgy eltűnéséről. Első körben feltettük az oldalunkra, hogy eltűnt személyt keresünk. Rengeteg megosztást kapott, 250 000 embert ért el, de nem érkezett információ a hollétéről. Fizikailag is megkezdtük a keresést, ugyanis annyit tudtunk, hogy egy üzenetet küldött édesapjának, amiben az állt, hogy szeretne véget vetni az életének. Ebben az esetben a háztól, eltűnéstől egy kilométeres körzetben kezdtünk keresni. Az erdős részeket termodrónokkal is átvizsgáltuk. Szombaton az édesapa felvette velünk a kapcsolatot, hogy továbbra is segítsünk, akkor újra átvizsgáltuk a területet. Az élettársától kapott információk nem voltak valósak a véleményem szerint, nem foglalkoztunk vele, ezért teljes erőbedobással kerestük őt – részletezte Szedlák Krisztián a polgárőrségtől.

Arra a kérdésre, hogy tettlegesség áll-e a háttérben, úgy válaszolt:

Nem tudok erre konkrétan válaszolni. Az élettársa azt állította, hogy a hölgy nincs otthon. Az első kérdésünk mindig az, hogy átnézték-e a házat, vagy átnézhetjük-e a házat. Ebben az esetben nem engedték, az élettárs azt mondta, átfésülte az otthonát a pincétől a padlásig, de nem talált semmit.

Napokkal később találta meg Simsik Cynthia holttestét a rendőrség

A Startitup nevű szlovák portál megszólította Cynthia édesapját, aki elmondta,

egy hibátlanul megírt üzenetet kapott lányától, amelyben azt írta, véget akar vetni életének. A férfi számára ugyanakkor úgy tűnt, hogy az üzenetet nem a lánya írta. Miután a nagymegyeri házhoz sietett, ott ekkor csak Cynthia párját találta, akivel együtt indultak megkeresni a nőt, később pedig a polgárőrség is csatlakozott hozzájuk.

Simsik Cynthia holttestét végül öt nappal később találta meg a rendőrség abban a nagymegyeri házban, ahol édesapja először kereste. A Startitup úgy tudja, a nő holttestét egy műanyag zsákba tekerték.