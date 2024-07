A legutóbbi játékokon a vidéki egyesületek közül a DSI Debrecen adta a legtöbb olimpikont, öten mérettethették meg magukat Tokióban. Idén ezt túlszárnyalhattuk volna, ám gerelyhajítónk, Szilágyi Réka sérülés miatt nem lehet ott Párizsban, illetve BMX-esünk, Kempf Zozo is jó eséllyel pályázott arra, hogy a szerelem fővárosában is megcsillogtathassa tudását – közölte honlapján a Debreceni Sportiskola.

Párizsi Olimpia: a DSI Debrecen négy klasszisa is ott lesz az ötkarikás játékokon

Forrás: dsidebrecen.hu

Mint írják, az olimpiai játékokra négyen utazhatnak Debrecenből. Sprinterük, az Eb ezüstérmes Kozák Luca már tavaly, a magyar bajnokságon futott 12.72-es idejével kvalifikálta magát az olimpiára. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség legfrissebb kvalifikációs rangsora alapján, az idei fedettpályás bajnok gátas, Kerekes Gréta és országos csúcstartó rúdugrók, Klekner Hanga is a Stade de France rekortánjánra léphet.

A portál azt is megjegyzi, az már korábban biztos volt, hogy klasszisuk, Senánszky Petra olimpiai álma is megvalósult, váltóban medencébe ugorhat a La Defense Arénában. A belgrádi kontinensviadalon 50 gyorson Magyarország első Európa-bajnoki aranyérmese, megdöntve saját országos rekordját, megúszta az A-szintet, így a sprintszámban is rajtkőre állhat – olvasható a közleményben.