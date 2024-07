Bár a megnyitója pénteken este lesz, a labdarúgással és a hetes rögbivel már szerdán megkezdődik a 33. nyári olimpiai játékok, melyet hivatalosan. július 26. és augusztus 11. között rendeznek meg Franciaországban. A párizsi olimpia alatt 32 sportág 329 versenyszámában mérik össze tudásukat a sportolók.

Ez az olimpia sem telik majd el debreceni sportolók nélkül

A magyar csapatot 180 sportoló képviseli majd a párizsi olimpia küzdelmeiben

Hazánkat 180-an képviselik majd, köztük 7 olyan versenyző, akik Hajdú-Bihar vármegyei klub sportolói – őket mutatjuk most be olvasóinknak, illetve azt is megírjuk, mikor szurkolhatunk nekik az olimpián az M4 Sport és az Eurosport közvetítésein keresztül.

Füzi-Tóvizi Petra

Időrendi sorrendben a leghamarabb Füzi-Tóvizi Petra, a DVSC Schaeffler beállója kerül a képernyőre a magyar női kézilabda-válogatott tagjaként. A 25 éves kitűnőség a Loki saját nevelésű játékosa, aki már nagyon fiatalon bemutatkozott a piros-fehérek első csapatában. A Debrecennel többek között két bajnoki bronzot, a Magyar Kupában pedig egy ezüstöt és három harmadik helyet szerzett eddig. Jó teljesítményére hamar felfigyeltek a válogatottnál is melynek alapembere lett az elmúlt években. A párizsi olimpián a magyar válogatottat a B csoportba sorsolták Angola, Brazília, Franciaország, Hollandia és Spanyolország társaságában. A mieink a franciák ellen kezdenek majd csütörtökön 19 órától.

Füzi-Tóvizi Petra, a DVSC Schaeffler beállója

Forrás: MKSZ-archív

Senánszky Petra

A következő vármegyei debütáns Senánszky Petra, a DSI Debrecen 30 éves úszója lesz, a női 4x100-as gyorsváltó tagjaként mutatkozik be a nyári játékokon szombat délelőtt. Petra elképesztően sokoldalú sportoló, hiszen először uszonyos úszóként érte el világraszóló sikereit, többet között 17-szeres világbajnok és sokszoros magyar bajnok. Vízi és életmentésben Világkupa-győztes és Európa-bajnok. Idővel a klasszikus úszásban is kipróbálta magát, 2018-as országos bajnoki címe mellé később még négyet szerzett napjainkig. Kókai Dávid tanítványa szép lassan a nemzetközi úszómezőnyben is letette a névjegyét, olyannyira, hogy mára kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát: az idei belgrádi kontinenstornán előbb a női 4x100-as gyorsváltó tagjaként lett aranyérmes, majd 50 méter gyorson 24.56-os országos csúcsot úszva szerezte meg a legfényesebb medáliát, így immár három sportágban lett Európa-bajnok.

Petra a női 4x100-as gyorsváltó mellett egyéniben is medencébe ugrik, méghozzá 50 méter női gyorsúszásban.