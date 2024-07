– Tudtuk, mi vár ránk az edzőtáborban. Úgy érzem, sikerült elvégezni a munkát – mondta Megyeri Balázs portálunk kérdésére, hiszen a játékosok két nap múlva már Debrecenben készülhetnek.

Megyeri Balázs fontos szereplője lehet a DVSC következő idényének is

Forrás: NS-archív

Megyeri Balázs: sűrű napok voltak

Az utóbbi esztendőkben már jól bevett szokás a DVSC-nél, hogy külföldre utazik a gárda a felkészülési időszak közepén. Idén nyáron ezúttal is nyugati szomszédainkra esett a választás: Ausztriában edzőtáboroztak a debreceni labdarúgók. A piros-fehérek klasszis kapusa, Megyeri Balázs szerint sokkal jobban összecsiszolódtak, az új igazolások pedig könnyen be tudtak illeszkedni a közösségbe. – A szakmai stábnak és a játékosok zömének nem ez volt az első edzőtábora. Próbáltuk minél jobban kihasználni az időt, hogy minél jobban összekovácsolódjunk. Továbbra is oda kell figyelnünk a kemény munkára.

Örömteli, hogy a játékban előrébb tudtunk lépni. Az is pozitív, hogy a tervezett munkát el tudtuk végezni.

Egy hetet csúszik a mi idei bemutatkozásunk az NB I.-ben, így a finomhangolásra oda kell figyelnünk – kezdte.

DVSC edzőtábor: Vannak nehézségei a távollétnek

Profi labdarúgóként hozzá kell szokni, hogy olykor hetekig, akár hónapokig nem találkozhatnak szeretteikkel a sportolók. A DVSC-edzőtábor sem a pihenésről szólt, a futballisták pedig maximum telefonon tarthatták a kapcsolatot az itthoniakkal. – Ez az egyik legnehezebb dolog az edzőtáborokba, nem igazán lehet ezt megszokni. A család hiánya 12 nap alatt kijön, nem tagadom, várjuk a végét, de ez egy ilyen időszak. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, kellenek az edzések.

Az itt töltött idő viszont hasznosan telt, plusz rendkívül gyorsan. Sűrűek voltak a napjaink, akár több edzéssel is megspékelve.

Nagyon jó az öltöző, remek karakterek vannak a csapatban, mindenki egy irányba húz – folytatta a DVSC kapusa.

Győrrel kezdenek

Korábban beszámoltunk róla, hogy eredetileg az OTP Bank Liga nyitófordulójában a Ferencvárossal kezdett volna hazai környezetben a Debreceni VSC, azonban a két klub közös megegyezése értelmében a nyári meccsből téli lett: december 4.-én rendezik azt a rangadót. A Loki ugyanakkor szintén egy zöld mezes gárda ellen vívja majd első bajnokiját az új idényben, hiszen a 2. fordulóban a Győrhöz látogat Szrdjan Blagojevics együttese. Az elmúlt két szezonban egyaránt a MOL Magyar Kupában találkoztak a felek az ETO Parkban, amely alkalmakon mindkétszer a hajdúságiak jutottak tovább. Az ellenfél tehát nem ismeretlen, de Megyeri Balázs szerint egyelőre még nem ezen van a hangsúly. – Még nem foglalkozunk a Győrrel, de több időnk lesz rájuk felkészülni.

Ők játszanak az 1. fordulóban, így kapunk róluk valamiféle képet. Érdekes, hogy ismét új edzőjük van, továbbá jó pár esztendő után az első hazai meccsük lesz.

Egyébként a Magyar Kupa meccseken is megvolt a fokozott érdeklődés. Nekünk ezzel nem kell foglalkozni, csak magunkkal, s remélem, ez a mentalitás sikerre is fog minket vezetni – fogalmazott a rutinos játékos.