A 2024-es nyár az Európa-bajnokság meccseitől volt hangos, amelyre sorozatban harmadszor jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott. A mieink a csoport harmadik helyén végeztek, végül ez is kevés volt a továbbjutáshoz. Svájc és Németország ellen vesztett a Marco Rossi vezette nemzeti együttes, míg Skóciát Csoboth Kevin 100. percben szerzett találatával győztünk le. A torna magyar vonatkozását a DVSC II. együttesének vezetőedzője, Máté Péter értékelte portálunknak. – Abban a helyzetben voltam, hogy szurkolóként drukkolhattam a fiúknak. Pozitív előjelekkel vártam az Eb-t, a 14 meccses veretlenségi sorozat önmagáért beszélt. A mai modern labdarúgásban kevés különbség van a csapatok között, bárki bárkit megverhet manapság. Eleve annak is örültem, hogy kijutottunk, továbbjutni nem sikerült, de így sem lehetünk elégedetlenek – fogalmazott a DVSC legendája.

Máté Péter: A spanyol válogatott lehengerlő futballt játszik

Forrás: AFP

Máté Péter szerint Anglia válogatottját világklasszisok alkotják

Ha van olyan válogatott, amely inkább hideget kapott a mostani tornán, az biztosan Anglia. A Bukayo Saka fémjelezte – lehetne még sorolni a klasszisokat – háromoroszlánosok finoman szólva is döcögősen kezdték a kontinensviadalt, saját szurkolóik még sörös poharakkal is megdobálták őket, amikor továbbjutottak csoportjukból. Az egyenes kieséses szakaszban is akadozott a gépezet, de az elődöntőben Hollandia ellen Ollie Watkins klasszis találatának köszönhetően ismét ott lesz a fináléban Gareth Southgate válogatottja. Az Angolok szerepléséről az egykor az angol Readinget is szolgáló Máté Péter nyilatkozott. – Az angolok eddigi játéka nem teljesen győzött meg.

Persze, kritizálják őket, de ne menjünk el a tény mellett: világklasszisok alkotják Southgate keretét.

A hollandok ellen a második félidő volt az, amely tetszett a háromoroszlánosoktól, talán a döntőben ennél még több kell – folytatta.

A spanyolok elképesztő erősek

Aki nézte az idei Eb-t láthatta, mennyire összeszokott csapat képét festik a spanyolok, akik 2012 után ülhetek fel vasárnap az európai trónra. A labdarúgás azonban sokszor kiszámíthatlan, hiszen most a többség Dani Olmóék sikerét jósolja, de az angolok keretében hatalmas rutint fedezhetünk fel, szinte lehetetlen megmondani, ki nyerheti a berlini finálét. A hispánok eddig az összes meccsüket megnyerték a németországi kontinensviadalon, nem lenne érdemtelen a végső győzelem. A DVSC II. trénere is egyben érzi De la Fuente gárdáját. – Kicsit féltettem őket, hiszen nagyon fiatalok, de láttuk, milyen játékra képesek a rutinosabb ellenfelek ellen is. Érdekes, mert játékosként az angol futball közelebb állt hozzám, de edzőként a spanyolt preferálom.

Nagy fegyvertény, hogy a házigazda németeket is legyűrték, akiknek plusz motivációt adott Toni Kroos utolsó nagy tornája. Bízom benne, hogy a döntő nyomásával is megbirkóznak a spanyolok és be is húzzák a finálét

– mondta Máté Péter.