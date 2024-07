Mindig megtalálja a közös hangot

Abban a tekintetben biztosan nincs egyszerű helyzetben a fiatal vezetőedző, hogy gyakorlatilag minden esztendőben új kerettel kell nekivágnia a bajnokságnak a kis Lokinak. Edzői szempontból sem mindegy, hogy hosszú évekig együtt dolgozik a keret, vagy évről évre újra és újra össze kell tenni egy erős közösséget és csapatot. Szerencsére Máté Péter ebben is jól teljesít, és ebben edzői szerepe is hatalmas. – Mi vagyunk az akadémiai korosztály csúcsa, jól mutatja a kiválasztást az is, hogy a fiatalok sikeresen integrálódnak a felnőtt labdarúgásban. A tavalyi együttesemből csupán páran maradnak nálam, új csapatot kell építenem. Úgy érzem jól haladunk, hiszen hetek óta dolgozunk. Megint egy szép kihívás előtt állunk, de a labdarúgás ettől szép ezzel pedig pontosan tisztában vagyunk. Az a feladatunk, hogy a srácokat minél hamarabb és jobban felkészítsük a felnőtt futballra és a DVSC első csapatára – mondta a korábbi klasszis. A tréner kitért arra is, hogy miért szerepelhetnek jobban, mint a rutinos, akár az NB I.-et is megjárt játékosokkal teletűzdelt csapatok. –

Egyrészt jó az alapanyag és a kiválasztás. A fiúk vevők a munkára, hamar össze tudok kapcsolódni a játékosokkal, és ők is velem. A stábbal közösen mindig azon vagyunk, hogy minél több információkat adjunk át a játékosoknak

– egészséges mennyiségben – amelyből ők is „táplálkozhatnak” – fogalmazott.