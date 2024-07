Csütörtökön megkezdődnek a párizsi olimpia női kézilabda tornái. Emlékezetes, hogy a magyar válogatott a debreceni rendezésű olimpiai selejtezőn vívta ki a továbbjutást az ötkarikás játékokra, ahol Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Angola és Brazília társaságában a B csoportba kapott besorolást. A csoportból az első négy helyezett jut tovább majd a negyeddöntőbe, tehát egyáltalán nem lehetetlen feladat a továbblépés a kieséses szakaszba.

Csapó Erika, korábbi magyar kézilabda válogatott kátékos

Forrás: Czinege Melinda

Továbbjuthat a magyar kézilabda-válogatott

A HAON Csapó Erikát, a DVSC kétszeres EHF-kupa-győztes legendáját kérte fel az esélylatolgatásra.

– Gratuláció illeti a csapatot, hogy kijutott az olimpiára, mert ez nem volt egyértelmű – hangsúlyozta. – Jelen pillanatban nem túl széles a merítési lehetőség a magyar játékosokból, de azt gondolom, nagyjából a legjobbjaink szerepelnek a válogatottban. De van még fejlődnivalónk, mert sok a fiatal, akik bár húzóemberek a klubjukban, a rutint akkor is csak évek alatt lehet megszerezni, és ahhoz, hogy egy sorozatterhelést fizikálisan fejben kibírjanak a játékosok, mindenképp kell a nemzetközi tapasztalat. Nagyon kíváncsian várom a csoportmérkőzéseket, szerintem majd a harmadik-negyedik összecsapás után lehet érdemben mondani valamit a továbbjutási esélyekről, mert a franciák és a hollandok elleni meccset leszámítva minden találkozónk kétesélyes lesz – vélekedett.

Gyorsan letudunk egy nehéz ellenfelet

A korábbi 129-szeres magyar válogatott kézilabdázó úgy látja, a mieink csoportja könnyebb a másiknál. Brazíliát, Angolát és Spanyolországot verhetőnek tartja, és szerinte valahol jó, hogy a franciákkal kezd Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese. – Korábban nem egyszer előfordult, hogy az első mérkőzéseket úgymond elengedték, bár én azt gondolom, házigazdaként most nem fogják megtenni nekünk ezt a szívességet, de legalább egy veszélyes ellenfelet rögtön le is tudunk. Ahogy telik majd az idő, látható lesz, hogy mennyire fogható a meccs. Ha igen, akkor menni kell, akár egy lapra feltéve mindent, hiszen a franciáktól szerzett pont gyakorlatilag bónuszpont lenne. Ám ha az rajzolódna ki, hogy nem fogható a találkozó, akkor tudni kell elengedni, és tartalékolni a következő mérkőzésre – hangsúlyozta.

Csapó Erika a harmadik helyre várja a magyarokat, de hozzátette, Angolát nem írná le, mert fizikálisan kemény csapat, és az elmúlt világversenyeken többször is megszorongatták a nagyokat is. – A braziloknak is jó játékosaik vannak egyénileg, de ott mindig az a kérdés, mennyire tudnak összeállni csapattá. De valahol most magunkat is valami ilyesmi csapatként titulálnám: a mérkőzéseken belül vannak olyan periódusai a lányoknak, amikor összeszedetten játszanak, jó a védekezés, aránylag rendezett a támadás is, aztán meg érthetetlen dolgok történnek a pályán – fogalmazott a DVSC Kézilabda Akadémián tehetségkutató menedzserként dolgozó szakember, aki szerint majd a napi forma fogja meghatározni, éppen milyen meccset játszik a magyar válogatott.