Szépen búcsúzott

– Szerettem volna olyan eredményeket elérni a futamokban, mint az elődöntő során, bár ez nem sikerült, a teljesítményemmel mégis elégedett lehetek, hiszen Európa top 10 versenyzője között vagyok. Talán az utolsó futamomban szerezhettem volna egy ponttal többet, de nem sikerült. A fehér starthelyről nem lehetett jól eljönni, nekem sem sikerült, utána mindent elkövettem, hogy megszerezzem a harmadik helyet, egy pillanatra sem adtam fel, végig küzdöttem. Óriásit mentünk a dán sráccal. Ez volt az utolsó versenyem a 250 köbcentis kategóriában, úgy érzem, szépen búcsúztam. Az, hogy az elődöntőből „saját erőből”, azaz kvalifikációt érő helyen sikerült bejutnom a döntőbe, ráadásul a dobogó harmadik fokára állhattam, nagyon szép élmény, illetve lökést ad a folytatáshoz, ami már 500 köbcentis motorral lesz – nyilatkozta a döntő után Lovas Zoltán a Hajdú Online-nak.

Különfutam döntött

Az Európa-bajnoki cím sorsáról különfutam döntött, miután Pawelczak és Villads Pedersen is 13-13 pontot gyűjtött a 20 futam során. A szétmotorozásban a jobb startpozícióból induló lengyel magabiztos győzelmet aratott, s így a világbajnoki cím után a kontinensbajnoknak járó aranyérmet is begyűjtötte. A nap egyik legnagyobb vesztese a brit Cairns volt, akinek az utolsó futamában vezető helyen lett motorhibája, s ha ez nincs, akkor ő is harcba szállhatott volna az aranyéremért a különfutamban.

Végeredmény

1. Maksymilian Pawelczak (Lengyel) 13+3 pont, 2. Villads Pedersen (dán) 13+2, 3. Karol Szmyd (lengyel) 11, 4. William Cairns (brit) 10, 5. Maksymilian Kostera (lengyel) 10, 6. Filip Beczkowski (lengyel) 10, … 10. Lovas Zoltán (magyar) 7.