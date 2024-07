Az NB I.-es DEAC férfi futsalcsapata néhány nappal ezelőtt megkezdte az alapozást az új szezonra, írja a debreceniek hivatalos oldala. Tihanyi Csaba legénysége a felkészülés első hetét az élvonalba feljutott TFSE elleni edzőmeccsel zárta pénteken. A két gárda megállapodása szerint a találkozó három harmincperces etapból állt.

A fővárosiak kétszer is megszerezték a vezetést, ám előbb Vass Ottó, majd Krajnyák Zsolt góljával egalizáltak az egyetemisták. A hajrá a fővárosiaknak sikerült jobban, így a DEAC 5-2-es vereséggel zártak idei első edzőmeccsét. – Három kapus mellett tizenegy mezőnyjátékos alkotta a keretünket, és mindenkinek bizonyítási lehetőséget adtam. Összességében ez egy ikszes találkozó volt, ám a végén három gólt is kaptunk. A vereség ellenére jól szolgálta a felkészülésünket ez a mérkőzés. Az is kiderült, hogy sok munka vár ránk, de ezzel már az edzőmeccs előtt tisztában voltunk. Ezen a héten főleg erőnléti feladatok szerepeltek a programunkban, ami érződött, mivel a lábak olykor nehezebben mozogtak – összegzett Tihanyi Csaba vezetőedző.

A következő felkészülési mérkőzés majd július 23-án jön, ekkor az előző szezonban az NB I.-ben bronzérmet szerző Nyíregyháza lesz az ellenfél.