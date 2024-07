Véget ért a németországi labdarúgó Európa-bajnokság, amelynek döntőjében Spanyolország 2–1-re múlta felül Angliát. A tornáról már sokan elmondták a véleményüket, a HAON Köstner Vilmost, a DVSC kézilabdázóinak valaha volt legeredményesebb szakvezetőjét, ő miként látta a labdarúgás egyik legnagyobb tornáját.

Köstner Vilmos szereti a labdarúgást

Nem vetekszik semmi a labdarúgással

A mesteredzőt éppen a balatonfenyvesi nyaraláson érte utol portálunk, de így is készségesen állt rendelkezésünkre. A DVSC Kézilabda Akadémia tiszteletbeli elnöke, a magyar válogatott mérkőzéseit mind látta, de követte a csoportmeccseket is, a kieséses rendszertől pedig valamennyi összecsapást megnézte. – Egy ilyen tornán óriási média és közönség figyelem irányul a labdarúgásra, melynek a sportértéke mellett olyan gazdasági és marketing értéke van, amellyel semelyik sportág nem vetekedhet – hangsúlyozta. – Olyan esemény, amelyet kortól, nemtől függetlenül mindenki követ. Gyakorlatilag elvonja az ember figyelmét attól a politikai valóságtól, amely körülvesz bennünket, és egy kicsit a régi olimpiák szellemiségét megidézve talán a háború is távolabb kerül az embertől arra az időszakra – fogalmazott Köstner Vilmos, aki szerint a spanyol válogatott teljesen jogosan ült fel Európa futballtrónjára.

Remekül vegyítette

– Számomra a torna legkellemesebb meglepetése az átalakult, fiatal spanyol válogatott elsöprő játéka és végső győzelme. Olyan kellemes színfoltja volt az Európa-bajnokságnak, amelyet a semleges néző is szívesen nézett. Luis de la Fuente szövetségi kapitány nagyon jól összerakta azt a csapatot, látszik, hogy régóta dolgozik a spanyol utánpótlásban a fociban. Remekül vegyítette a fiatalok és a tapasztaltabb labdarúgók arányát. De azt gondolom, ugyancsak a kellemes meglepetés kategóriába tartozott a holland, a georgiai és a török válogatottra is, utóbbiaknál nekem nagyon szimpatikus volt, ahogy minden meccsen életüket adták a győzelemért. Az eredmény tükrében én ide venném Anglia válogatottját is, mert bár kiváló játékosállomány, de a kicsit sablonosabb, védekezőbb játékát látva talán kevesebben hittek bennük. Ez a defenzívebb felfogás volt jellemző a franciákra is, pedig ott is kitűnő labdarúgók alkották a keretet – sorolta, majd kérésünkre megnevezte a számára csalódást okozó együtteseket is. – Első sorban Belgium, ahol a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku-féle generáció megint nem tudott tornát nyerni, és valószínűleg már nem is fog. Rajtuk látszott talán leginkább az idény terhelése, fásultnak, tompának tűntek. A megfiatalított, Eb-címvédő olaszok kicsit más tészta, ők egyelőre még messze vannak a nagy elődök színvonalától, de abban az együttesben még bőven van fejlődési potenciál – fogalmazott a szakember, aki külön kitért a portugál válogatott klasszisára, Cristiano Ronaldóra is.