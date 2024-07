A DEAC shotokan karate szakosztály meghívására szemináriumon vett részt a debreceni Bázis Kick-box Klub vezetőedzője és négy versenyzője a közelmúltban. Az egyetemi klub utánpótláscsapata sensei Őri Krisztián 4. dan szakosztályvezető irányításával Nagyrábén edzőtáborozott, s ide kapott meghívást a kick-boxos különítmény. A cívisvárosi shotokan karate meghatározó alakja, illetve a Bázis vezetőedzője, György Zoltán remek kapcsolatot ápol, ennek tulajdonítható, hogy a két csapat már korábban is dolgozott együtt.

Közösen készült a DEAC karateszakosztálya és a Bázis kick-boxosai

Forrás: magánarchívum

– A shotokan karate a kick-box alapjaihoz is visszavezethető, hiszen a sportág elődje az all styles karate volt. Edzőként és az egyesület vezetőjeként is felemelő érzés volt egy egyetemi háttérrel rendelkező csapat munkáját segíteni. A szeminárium egyik meghatározó pontja, hogy a karate küzdelmek fejlesztéséhez sok segítséget nyújthat a kick-boxban alkalmazott küzdőszellem. Ez a közös munka hosszútávon sokat kamatozhat, mindkét gárda még sikeresebb lehet. A Bázis Kick-box Klub augusztus 5-étől egy héten át edzőtáborozik Bükkszentkereszten, ahol folytatjuk a felkészülést a budapesti utánpótlás világbajnokságra, amit augusztus végén rendeznek – mondta György Zoltán 1. dan, a Bázis Kick-boksz Klub vezetőedzője.