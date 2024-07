Kedves szurkolótársaink!

Néhány hete megkeresett bennünket egy család, beteg gyermekük történetével. Micskó Benjámin egy debreceni édesanya és egy borsodi édesapa kisfia, így hát a diósgyőri és a debreceni szervezett szurkolói csoportok ezúttal közösen szeretnének segíteni.

Ismerjétek meg az alig 4 éves kisfiú történetét: Beni anyukájának a tavalyi év végén feltűnt, hogy kisfia mozgása kissé ügyetlen és eltér a kortársaitól, ezért orvoshoz fordultak. December 13-án kiderült, hogy Beninek van egy súlyos, jelenleg gyógyíthatatlan, Duchenne-féle izomsorvadása. Szervezete egy génhiba miatt nem termeli az izomépüléshez szükséges fehérjét, ráadásul még a meglévő izmait is bontja. Emiatt Beni 10 éves kora előtt tolószékbe, majd később lélegeztetőgépre is kerülhet. Az ebben a betegségben szenvedők átlagéletkora mindössze 26 év. Az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően elérhetővé vált egy Amerikában kifejlesztett génterápia, amely 4-5 éves korra van engedélyeztetve és 1,3 milliárd forintba kerül. Ezen terápia segítségével Beninek még arra is van reménye, hogy ne kerüljön kerekesszékbe!

A 2024/25-ös szezon első hazai mérkőzésein az Ultras Diósgyőr és az Ultras Debrecen is gyűjtést szervez és az ezekből befolyó összeg 100 százalékát adományként fogjuk felajánlani.

Az adománygyűjtés keretein belül lehetőségetek nyílik licitálni diósgyőri és debreceni ereklyékre. A licitre bocsátott tárgyakról és a licitálás menetéről a jövő hét első felében jelentkezünk majd részletekkel. Kövessétek oldalunkat!

Továbbá banki átutalással is hozzá tudtok járulni a segítségnyújtás sikerességéhez. Ehhez minden adatot itt találtok meg:

Kedvezményezett neve: Loki Szurkolók Egyesülete

Számlaszám: 11738008-20835763

IBAN: HU63

Swift kód: OTPVHUHB

A közleménybe kérjük, hogy tüntessétek fel a következőt: Adomány

Bíztatunk benneteket, hogy látogassátok meg és kövessétek a “Mentsük meg Benit” facebook oldalt! Ennek linkjét és ezzel Beni bemutatkozását a kommentek közt is elhelyeztük.

Fogjunk össze együtt újra, egy nemes cél érdekében és segítsük Benit és családját a kezeléshez vezető úton!

Közös a cél!

Ultras Diósgyőr & Ultras Debrecen