A DVSC pénteken elkezdi idei szereplését az OTP Bank Ligában. A Lokinak nem lesz egyszerű feladata, hiszen a régi mumus Győri ETO ellen játszanak idegenben. A bajnokság második fordulójának nyitómeccsén rögtön a piros-fehéreké a főszerep, akik 18 óra 50 perctől lépnek pályára az ETO Parkban. A vendéglátók az első fordulóban 2–1 arányban alulmaradtak a szintén újonc Nyíregyháza vendégeként. A korábbi sikertelen győri túrák már-már feledésbe merültek, hiszen az elmúlt két esztendőben egyaránt a MOL Magyar Kupában mérkőztek meg a felek, s mindkét alkalommal debreceni siker született. Egy Győr–DVSC rangadó mindig parázs küzdelmet hoz, de a meccs nívóját csak növeli, hogy a Rába-partiak hosszú évek után futhatnak ki ismét hazai pályán a fűre az élvonalban, a fokozott érdeklődés tehát előre garantált. A Vasutas legendája, Igor Bogdanovics aktív pályafutása során játszott a habfehér-zöldeknél, sőt 14 meccsen 5 alkalommal be is talált a hazaiak mezében. A debreceni kiválóságot kérdeztük a rangadó előtt.

Igor Bogdanovics szerint az aktuális forma dönthet

Forrás: Napló-archív

Igor Bogdanovics bízik a pozitív kezdésben

A DVSC együttese hosszú és tartalmas felkészülésen van túl. A csapat programjában több edzőmeccs és egy ausztriai edzőtábor is szerepelt, a játékosok pedig többnyire összeszokott gárda képét mutatták. A debreceni legenda, Igor Bogdanovics szerint egy bajnokság kezdetekor mindig az első mérkőzés a legfontosabb, és bízik benne, hogy a jó teljesítmény a hajdúságiaktól is meglesz a pénteki rangadón. – Nem titkolom, nagy sikereket értem el a DVSC mezében, természetesen szorítok nekik. Több klubban is futballoztam Magyarországon, mindenhol jól is éreztem magam, de számomra a Loki az első.

Úgy vélem, nincs egyszerű helyzetben a klub, hiszen a drukkerek elvárása mindig magas, folyamatosan jó teljesítményre van szükség a játékosoktól. Úgy érzem, a labdarúgók át tudják érezni a piros-fehér mez súlyát.

Amennyiben minden rendben lesz a csapat körül és mindenki a maximumot nyújtja, győzelemmel kezdheti a szezont a Debrecen. Az első mérkőzés többhetes felkészülés után sosem egyszerű, de bízom benne, hogy sikerrel veszik az akadályt a srácok – mondta.