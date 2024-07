A DVSC a nyári átigazolási piacon aktívan tevékenykedik, több érkezőt és távozót is bejelentett a hajdúsági klub az elmúlt hónapokban. A piac zárása előtt néhány héttel azonban az eddigi legnagyobb bomba „robbanhat” a Nagyerdőn: információink szerint Hamzat Ojediran a francia élvonalban folytathatja.

Hamzat Ojediran akár a PSG ellen is bizonyíthat a következő szezonban

Forrás: NS-archív

Hamzat Ojediran átigazolás: Franciaországban felkerülhet a világtérképre

A Debreceni VSC középpályása, Hamzat Ojediran az előző szezonban a csapat egyik legjobbja volt. Fokozatosan jó teljesítményt nyújtott, gyakorlatilag nem ismert elveszett labdát. Több góllal és fantasztikus gólpasszokkal is kivette a részét az együttes játékából. A jó produkcióra külföldön is felfigyeltek, információink szerint egy meg nem nevezett francia élvonalbeli gárda már egyezségre is jutott a nigériai játékossal. Minden kétséget kizáróan érthető lenne az érdeklődés, hiszen még mindig egy csupán 20 esztendős futballistáról beszélünk.