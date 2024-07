A helyosztókkal folytatódott a vegyes csapatok tollaslabdabajnoksága Miskolcon. Az aranycsatát a francia Strasbourgi Egyetem és a lengyel Gdanszki Egyetem vívta, ám izgalomból kevés akadt, lévén előbbi ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel 3-0-ra győzött, így felülhetett a 2024-es EUG trónjára.

Szintén jelentős sikert ért el a német Mittweidai Egyetem taekwandoe-harcosa, Reihaneh Omranimoghadam, aki a női Poomsae-kategóriában zsebelte be a végső győzelmet. Ugyanezen kategóriában a férfiaknál a török Gazi Egyetem harcosa, Muhammed Emir Yilmaz örülhetett.

Forrás: EUG2024



A debreceni női kézilabdatornán lezárult a csoportkör, kialakultak a negyeddöntők párosításai. Hibátlan mérleggel került a legjobb nyolc közé a magyar Testnevelési Egyetem, a cseh Olomuci Egyetem, a spanyol Castilla-La Mancha Egyetem és a német Bochumi Egyetem is. A férfiaknál még akadtak kiadó pozíciók, a „B” és a „D” csoportban ezek megszerzéséért óriási izgalmak voltak várhatóak.

A kosárlabdabajnokság az alsóház küzdelmeivel robogott tovább, szoros csatákat láthatott a nagyérdemű. A hölgyeknél a portugál Aveiroi Egyetem egylabdás meccsen verte a cseh Ostravai Egyetemet, ahogyan az uraknál a Bukaresti Egyetem a cseh Pardubicei Egyetemen kerekedett felül hasonló módon.

Vízilabdában újabb nagyarányú diadalt könyvelhetett el a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Corvinus Egyetem csapata – az eddigiek fényében senki sem lenne meglepődve, ha a magyar főváros alakulatai játszanák majd a finálét is a későbbiekben.

Női és férfi strandröplabdában immáron két-két elődöntős kiléte is ismert: a lányoknál a lengyel Varsói Egyetem és a Litvám Sportegyetem, a fiúknál a német Klagenfurti Egyetem és a litván Vitautas Magnus Egyetem reménykedhet tovább a trófea bezsebelésében.

Teniszben mindkét nemnél összeállt a legjobb nyolc, így hétfőn az ő csatározásaikkal folytatódhatott a koronáig vezető út, asztaliteniszben pedig már hétfőn kiderült, mely gárdák az asztal királyai. A Hajdúság szívében emellett új versenyzőket is köszönthetnek, debütált ugyanis a strandkézilabda és a para-asztalitenisz, áll a szervezőbizottság hírlevelében.