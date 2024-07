Ami a küzdősportokat illeti, a Debreceni Egyetem vitrinje a kick-boxoló Tímár Boglárka révén egy ezüstéremmel gazdagodott. A 65 kg feletti súlycsoportban versenyző Tímár török harcostársát technikai K.O.-val verte, de sajnos a Testnevelési Egyetem hallgatójával, Kovács Laurával vívott döntőt szemsérülése miatt feladni kényszerült.

Forrás: unideb.hu

A látványsportok közül egyértelműen a Debreceni Egyetem férfi labdarúgói remekeltek leginkább az eddigi játéknapokon. Urbin Péter legénysége egy kiütéses, 8-0-s sikerrel indította menetelését a Libereci Egyetem ellen, majd spanyol és portugál riválisát is két vállra fektette. Sándor Tamásék hibátlan mérleggel, kapott gól nélkül csoportelsőként jutottak be a torna negyeddöntőjébe, ahol az Aradi Egyetemmel ütköznek meg hétfőn 18 órakor, a Debreceni Egyetem Dóczy utcai Sportcampusának centerpályáján – olvasható az unideb.hu-n.

Az erősen megfiatalított futsalgárda kevésbé tudott eredményes lenni, Lente Lajos csapata a csoportkör után búcsúzott a viadaltól. Bács Zalánék nagyon erős, francia, norvég, cseh egyetemeket kaptak ellenfélül és bár az utolsó körben a prágaiakat alaposan megszorongatták, a bravúr elmaradt.

Nehéz ellenfelek az Európai Egyetemi Játékokon

A 3x3-as kosárlabda-bajnokságra női és férfi gárdát is delegált a házigazda Debreceni Egyetem. A fiúk rendkívül nehéz hatosba kerültek, erejükből öt találkozón egy diadalra futotta, ami kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. Kis szerencsével azonban máshogy is alakulhatott volna Gáspár Mátyásék sorsa, lévén kétszer is túlórában kaptak ki. Ami a hölgyeket illeti, Mezei Dóráék 2-2-es mérleggel harmadikként léptek tovább ötösükből, de az egyenes kieséses szakaszban a Bukaresti Egyetem lányai ellen fiaskóba futottak bele, ezáltal a döntő napra nem maradt debreceni érdekeltség. A Főépület előtti téren a finálék mellett izgalmas és látványos hárompontos-dobó és zsákolóverseny, valamint a Face Team bemutatója is várja a kilátogatókat délután és este.

A Miskolcon játszó férfi röplabdázók a 9-12. helyért viaskodhatnak a hátralévő versenynapokon, miután az 1-1-es mutatóval abszolvált csoportkör után a keresztjátékban 3-1-re elbuktak a Valenciai Egyetem legjobbjaival szemben. Az alsóházban aztán remekül indítottak Veres Bencéék, a Zágrábi Egyetem vasárnapi, 3-1-es felülmúlása jelentős lépés lehet a kilencedik pozíció bezsebelése felé.