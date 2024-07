Kedd este rögtön egy parádés hangulatú kísérőrendezvénnyel hangolódtak az egyetemista sportolók az Európai Egyetemi Játékokra: a Spanyolország-Franciaország labdarúgó Eb-elődöntő végén előbbiek drukkerei örülhettek jobban a Debreceni Egyetem Dóczy utcai Sportcampusán. A sportolókat számtalan kísérőrendezvény, a többi közt strandolás, UniFit-edzéslehetőség, Utcazene Fesztivál és Víztorony party zone is várja két héten át – olvasható az unideb.hu-n.

Parádés hangulatban telt az Európai Egyetemi Játékok előestéje

Forrás: unideb.hu

Szerda délben aztán már a futsal versenyhelyszíneken pattogott a labda. Miha Zvan, az EUSA sportigazgatója a nyitány kapcsán elégedettségének adott hangot.

A helyi szervezőbizottság tagjai, vagyis a Debreceni Egyetem szakemberei kivételes munkát végeztek, hogy megrendezhessük ezt a nagyszerű sporteseményt

Nagyon rövid idő alatt hozták tető alá a nemzetközi szövetség által előírt, korábbi teszteseményeket, és ahogy az első futsalmérkőzések is mutatták, minden teljesen zökkenőmentesen indult az idei fő versenyünkön, az EUG-n is – nyugtázta a sportvezető.

Az Európai Egyetemi Játékok egy hazánkban sosem látott méretű esemény

Balogh László, a debreceni szervezőbizottság vezetője, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója rámutatott: óriási, összehangolt szervezői munka eredménye a két hétig tartó program, amelyen Debrecenben mintegy 2600 résztvevőt látnak vendégül.

Nagyon örülünk annak, hogy a debreceni szervezőbizottság alapos előkészítő munkájának köszönhetően teljes mértékben meg tudunk felelni az EUSA elvárásainak és előírásainak, azzal együtt is, hogy egy hatalmas, sosem látott hazai eseményről beszélünk.

Az intézetigazgató azt az érdekességet is elárulta, hogy a verseny ideje alatt 82.600 adag ételt főznek az egyetemi éttermekben a résztvevőknek, akik összesen 22 ezer vendégéjszakát töltenek nálunk.

A mérkőzések ingyenesen látogathatók

Forrás: unideb.hu

Csütörtökön már a házigazda Debreceni Egyetem két csapata is bemutatkozik. A technikai értekezleteken kiderült, hogy a labdarúgók 18 órától a DEAC füves pályáján egy cseh, míg a férfi futsal együttes tagjai 19:30-tól a Főnix Csarnokban egy francia egyetem legjobbjai ellen debütálnak a játékokon, majd péntektől pedig négy napon át már a kosárlabda is pattog: a 3x3-as versenysorozat látványos találkozóin a Debreceni Egyetem női és férfi csapatának is szurkolhat a sportszerető közönség a Főépület előtt, az Egyetem téren.