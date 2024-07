Szerda óta már zajlanak az Európai Egyetemi Játékok (EUG) Debrecenben és Miskolcon is. Ám a hivatalos megnyitóünnepséget péntek este rendezik a DVTK Arénában. A cívisvárosból a tervek ezernél is több sportoló vesz részt az eseményen, közülük sokan buszokkal vágtak neki a távnak a Főnix Aréna parkolójából. A fiatalok a tikkasztó meleg ellenére vidáman szálltak fel a buszokra, több küldöttség is saját zenével gondoskodott a minél jobb hangulatról. Végül a sok busz Debrecenből a tervezettnél valamivel később, de 17 órakor rendőri felvezetéssel el is indult a borsodi megyeszékhelyre.

Európai Egyetemi Játékok: jó volt a hangulat az induláskor

Két hétig tart az Európai Egyetemi Játékok

Az Európai Egyetemi Játékok több mint 900 edző, bíró és sportszakember, 3800 sportoló, valamint mintegy 1000 önkéntes bevonásával zajlik július 24-ig. A kéthetes megméretésen tizenhét sportág szerepel, a két megyeszékhelyen negyven ország négyszáz egyetemének hallgatói vesznek részt.