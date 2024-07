Az Európai Egyetemi Játékok tizennegyedik játéknapján összesen kilenc küldöttség volt érdekelt a házigazdák részéről.

A csapatjátékokban is volt öröm

A férfi kosarasok útja pont egymást keresztezte – a Miskolcon rendezett összecsapáson a magyar egyetemi bajnokság, azaz a MEFOB fináléjának visszavágóját vívhatták meg a felek. A dupla hosszabbítás ezúttal elmaradt, a győztes viszont a debreceniek együttese lett, mely gyakorlatilag a feldobástól a lefújásig irányította az események alakulását. A DE hallgatói így az ötödik helyért léphetnek parkettre.

A cívisvárosi férfi vízilabdázók a fináléért ugrottak medencébe kedd délután a bajnokság egyik favoritja, a Budapesti Gazdasági Egyetem legjobbjai ellen. Somorjai Péterék a négyből három negyedben is fel tudtak nőni riválisukhoz, a második etapban azonban a BGE három találattal többet szerzett Rózsa Bence gárdájánál, ami végzetesnek bizonyult, így a zárónapon a bronzéremért játszanak.

A Debreceni Egyetem férfi kézilabdázói rendkívüli izgalmakat követően szerezték meg a kilencedik helyet: a norvég AGH Egyetem elleni derbi rendes játékideje döntetlennel fejeződött be, így hétméteresek döntöttek.

Hatalmas volt a küzdelem

Férfi asztaliteniszben a Balázs Bence-Varga Kristóf alkotta hajdúsági páros a harminckettes táblán búcsúzott, míg a DE női teniszezői a francia Clermonti Egyetemmel szemben maradtak alul, ezáltal a hetedik pozícióért folytathatják az utolsó játéknapon. Az esőszünet miatt alaposan elhúzódott a debreceni férfi páros ELTE elleni csörtéje, a kora délután startoló, majd este lezáruló meccset a fővárosiak húzták be. A másik ágon a Miskolci Egyetem Szaszkó Péter sérülése okán játék nélkül kapitulált, sőt, a további küzdelmektől is visszalépett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Matkó Zoltán-Reitmann Marcell duó tizenötödikként, Szaszkó Péter és Magyar Balázs pedig tizenhatodikként ért célba – állt a szervezőbizottság levelébenHBN