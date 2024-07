Ahogy arról szombaton beszámoltunk, a DVSC kölcsönben szerződtette az örmény válogatott Zhirayr Shaghoyant. A 23 éves szélső-támadó legutóbb az FC Ararat Armenia együttesében szerepelt, de megfordult a bolgár CSKA Szófiában is. A játékos rögtön átesett a tűzkeresztségen, hiszen a második félidőben lehetőséget kapott a Loki és Rapid edzőmérkőzésén.

Zhirayr Shaghoyan gyorsaságának hasznát veheti majd a DVSC együttese

Remek körülmények fogadták a DVSC együttesénél

– Elkezdtem ismerkedni a társakkal, akik örömmel fogadtak, ez pedig nekem is nagy segítség a beilleszkedésben – kezdte első, a Loki honlapjának adott videóinterjúját a játékos. – Az erősségem a gyorsaságom, amit mindig ki tudok használni, és persze cselezni is szeretek. Erős bajnokság a magyar, amelyben úgy gondolom, jól tudok majd teljesíteni. Több pontvadászatban is futballoztam már, most pedig itt a lehetőség, hogy itt is megmutassam magam. Az ország második legnagyobb városa Debrecen, amelynek van egy nagyon jó egyeteme. Ami a Debreceni VSC-t illeti, remek körülmények vannak, minden adott, hogy rövid időn belül jó eredményeket érjünk el – bizakodott a labdarúgó.

A lehető legjobban teljesíteni

Shaghoyan az örményországi pályafutása során pedig remek számokat mutathat fel, összességében 181 profi mérkőzésén 77 gólt és 43 gólpasszt ért el. Fiatal kora ellenére a debreceniek legújabb igazolása már 13-szor pályára lépett az örmény nemzeti csapatban. – Azt gondolom, a labdarúgásban minden focista álma, hogy hazája válogatottjában futballozzon. A labdarúgók minősége más, hiszen magas kvalitású játékosokkal találkozunk. Minden edzésen és meccsen a lehető legjobban kell teljesítened. A válogatottnál egy-két meccs után szünet van, szóval abban az időszakban kell mindent megtenned az országért, a társadért és a családodért – fogalmazott Shaghoyan.