A DVSC szurkolói ankét elején Szrdjan Blagojevics értékelte a felkészülést. – Nagyon örülök, hogy a klub szervez ankétot, és ilyen formában is találkozhatunk a szurkolókkal ebben a csodás környezetben. A nyári edzések alatt a problémákat megpróbáltuk kihívásként kezelni, és így dolgozni. Ha a mostani pillanatról beszélek, elkezdjük a bajnokságot, de részben még mindig tart a felkészülés. Vannak érkezők és távozók, és sajnos vannak sérültjeink is, de teljes ambícióval és hatalmas energiával vágunk neki a bajnokságnak. Nyilván szeretnénk jó rajtot venni, de szeretném ha a szurkolókkal a jó és rossz időben is összetartanánk és együtt tudnánk értékelni a jó momentumokat – fogalmazott a vezetőedző.

Aligha lehet hiányérzete azoknak, akik kilátogattak szerdán a DVSC szurkolói ankétjára

A Loki labdarúgói már várják a bajnoki rajtot

Megyeri Balázs megemlítette, hogy egy héttel hosszabb lett a felkészülésük, amely igen intenzív volt. – Fontos meccseket játszottunk, melyekből sokat tanultunk. Az újak is kezdik elsajátítani, amit kér tőlük a szakmai stáb. Jó erőben vághatunk neki a szezonnak.

Ki vagyunk éhezve a bajnoki meccsre, úgy megyünk majd Győrbe, hogy a három pontot elhozzuk

– osztotta meg a csapat első számú kapusa.

Az új igazolások, főleg, ha fiatal, mindig lázba hozzák a csapat elkötelezett híveit. Tavalyhoz hasonlóan, idén is újoncot „avatott” az ankét, Szűcs Tamás azonban nem volt megilletődve a szép számmal megjelenő debreceni publikum előtt. Kiemelte, hogy nagyon pozitív egy hónapon van túl, befogadó volt vele a közösség. – Korábbról már több játékostársamat ismertem, hetek alatt beilleszkedtem. Az ausztriai edzőtáborban gól és gólpasszal is kivettem a részem, felkészültünk a kezdésre. Bizonyítani szeretnék a drukkereknek is, már alig várom a Győr elleni bajnokit – tette hozzá a fiatal futballista.

Aztán több kérdést is feltettek a jelenlévők Szrdjan Blagojevics felé. Szó esett arról, hogy a vezetőedző szerint az előző idényben elért 5. hely nem számít kudarcnak, és bár nyilván azt szeretné, hogy a csapat a következő idényben is az első helyen végezzen, a jelenlegi helyzet szerint nem ez a realitás. – Jó utat tettünk meg, fejlődtünk. Megértem és tiszteletben tartom a szurkolók azon vágyát, hogy a dobogón végezzünk, de mindenki azon dolgozik, hogy ehhez most is közelebb kerülhessünk – ecsetelte.

Szó esett róla, hogy az előző idényben Bárány Donát szinte egy szem csatárként volt jelen, nagy pech, hogy Thor Úlfarsson hosszú időre kidőlt. Ami pedig a sérüléseket illeti, most sem könnyíti meg a dolguk, hogy a nyáron érkezők közül Batik Bence és Nenad Djuracek is sérült, továbbá Kusnyir Erik is maródi, ugyanakkor pozitívom, hogy visszatért Jorgo Pellumbi és Meldin Dreskovics.

Dreskovicsot és Ojedirant láthatjuk még a DVSC színeiben?

Aztán egy lelkes fanatikus felvetette, hogy a hírek szerint Meldin Dreskovics és Hamzat Ojediran iránt is érdeklődtek, és láthatjuk-e őket még a Lokiban. – Nem tudom, hogy válaszolhatok-e erre a kérdésre – fogalmazott Szrdjan Blagojevics. Makray Balázs aztán elmondta, hogy jelenleg mindketten a DVSC játékosai. – A tárgyalások mindig benne vannak a futball világában. Az őszinteség jegyében megosztom, hogy mindkét játékosért kaptunk ajánlatot, de még egyikőjük sem fogadta el azokat – osztotta meg. A cégvezető aztán a sérültekről is részletesen beszélt.