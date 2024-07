Javában zajlik a DVSC ausztriai edzőtábora, a csapat pedig már két felkészülési mérkőzést is játszott. A Slovan Liberec és a Rapid Wien elleni találkozó után Szrdjan Blagojevics vezetőedző nyilatkozott a klub honlapjának.

– Nagyon hasznos mérkőzés volt számunkra, mint ahogyan az első edzőmeccs is a táborban. A felkészülést harmad- és másodosztályú csapatok ellen kezdtük, így most már szükségünk volt a nagyobb nyomásra. Az első találkozón nem tudtunk jól reagálni, sokat szenvedtünk a Liberec ellen. A Rapid ellen azt kértem a játékosoktól, hogy próbáljanak meg ezen javítani, ami sikerült is, de még mindig nem a saját kvalitásunk szintjén játszottunk. Biztos vagyok abban, hogy ettől sokkal jobban is tudunk teljesíteni. Ugyanakkor fejlődtünk és dicséret illeti a futballistákat a találkozón mutatott teljesítményért – fogalmazott Szrdjan Blagojevics. – Nehézségekkel néztünk szembe az átigazolási piacon, és néhány játékosunk sérülése miatt is. Zajlik a munka, s közben próbálunk a csapatunkba illő labdarúgókat találni és igazolni. Ennek a folyamatnak valahol a közepén tartunk. Azonban a futballistáinkban megvan a kellő ambíció és tisztában vannak vele, hogy mi az, amin már túl vagyunk és mi vár még ránk. Biztos vagyok abban, hogy lépésről lépésre fejlődni fogunk és készen állunk majd a bajnokság kezdetére – zárta szavait a Loki mestere.