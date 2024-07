Nekiveselkedtek a felkészülésnek a DVSC Schaeffler kézisei. A keret immár hagyományosan, a Sportdiagnosztikai Életmód- és Terápiás Központban (SET) elvégzett felméréssel kezdte meg az új szezont. A játékosok a minden igényt kielégítő létesítményében találkoztak szerdán reggel, akiken teljes körű általános orvosi vizsgálaton kívül fizikai és élettani felméréseket végeztek el az intézmény szakemberei, írja a Loki oldala.

Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu

Az első napról hiányzott a párizsi olimpiára benevezett trió, a magyar válogatott Füzi-Tóvizi Petra mellett Tamara Haggerty a holland keret tagja, míg az újonnan érkező Kristin Thorleifsdóttir a svéd nemzeti együttes keretébe került be. Ők hárman értelemszerűen, csak az ötkarikás játékok után csatlakoznak a csapathoz. Szintén új szerzemény, a francai jobbátlövő, Océane Sercien-Ugolin, aki ugyan nem lesz ott az olimpián, ám részt vett a franciák felkészülésében, így kapott még néhány nap pihenőt, ő majd hétfőn kapcsolódik be a közös munkába.

Két új arcot így is felfedezhettünk a SET-ben gyülekező hölgyek között: az osztrák válogatott jobbátlövő, Kristina Dramac és az irányító Tóth Nikolett ott volt a csapattal és a hangulatot elnézve egyiküknek sem lesznek beilleszkedési gondjai. A hét hátralevő két napjában a Hódosban vesznek részt a lányok fizikai teszteteken, majd hétfőn megkezdődik a labdás felkészülés az új szezonra.

Önbizalmat ad a tavalyi jó szereplés

A HAON Petrus Mirtillt, a gárda kiváló balszélsőjét kérdezte, mit vár az előttük álló szezontól. A játékos Cipruson és Siófokon igyekezett kipihenni a megterhelő idényt, és feltöltődni a valószínűleg hasonlóan megterhelő újra. – Jól esett lazítani, remekül éreztem magam, de már vártam, hogy találkozhassak a lányokkal – hangsúlyozta, majd egy kicsit még visszatekintett a 2023–24-es idényre. – Szerintem senki nem számított arra, hogy ilyen jól szerepelünk majd a Bajnokok Ligájában, ez szerintem önbizalmat ad nekünk az idei nemzetközi kupaszereplésre is. A bajnokságban nem a negyedik hely volt a célunk, de így alakult, természetesen idén ezt felül akarjuk múlni, és minél előbb végezni a táblázaton – fogadkozott.

A portálunk arra is kíváncsi volt, a szélső mennyire ismeri a gárda új igazolásait. –Láttam már majdnem mindegyik érkezőt játszani, de nem mondhatom, hogy nagyon ismerem őket.

Kíváncsi vagyok rájuk, várom már a találkozást velük, biztos vagyok benne, hogy az előttünk lévő időszakban lesz lehetőségünk kölcsönösen megismerni egymást

– fogalmazott.