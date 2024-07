Bódi Ádám, a DVSC szurkolóinak egyik kedvence

Forrás: Napló-archív

Borzolta a kedélyeket

Aznap délután valószínűleg már kevésbé volt őszinte a DVSC drukkreinek mosolya, hiszen a cseh első osztályú Slovan Liberec 4–0-ra tángálta el Dzsudzsák Balázsékat az első ausztriai edzőmérkőzésen.

De nem csak ez borzolta a Loki-szurkolók kedélyeit, hanem Bódi Ádám ügye. A klub saját nevelésű játékosának lejárt a szerződése, és a szurkolók egy kampányba kezdtek az érdekében: a DVSC közösségi oldalán megjelent hírek alá a #NoBódiNoParty hozzászólásokat írják azóta is, ezzel fejezve ki szolidaritásukat, támogatásukat a Lokival háromszoros bajnok és kupagyőztes labdarúgó felé.

Zhirayr Shaghoyan a DVSC legújabb igazolása

Forrás: DVSC

Szélső érkezett

Szombatra is jutott két jelentősebb esemény a debrecenieknél: a klub kölcsönben szerződtette az örmény válogatott Zhirayr Shaghoyant. A 23 éves szélső-támadó legutóbb az FC Ararat Armenia együttesében szerepelt, de megfordult a bolgár CSKA Szófiában is. Shaghoyan az örményországi pályafutása során pedig remek számokat mutathat fel, összességében 181 profi mérkőzésén 77 gólt és 43 gólpasszt ért el. Fiatal kora ellenére a DVSC igazolása már 13-szor pályára lépett az örmény nemzeti csapatban. A játékos a Loki honlapjának adott videóinterjújában a gyorsaságát emelte ki, mint aminek már eddig is nagy hasznát vette, de azt sem titkolta, a cselezés sem áll távol tőle. A szélső rögtön átesett a tűzkeresztségen, hiszen a második félidőben lehetőséget kapott a Loki és a Rapid szombat délutáni edzőmérkőzésén. Az az összecsapást egyfajta visszavágóként is fel lehetett fogni a rossz emlékű, tavalyi Konferencia-liga selejtezőjében történtekért. A mérkőzés egyik érdekessége volt, hogy az első félidő 60, míg a második 45 perces volt, végül 3–2-re a bécsiek nyertek, de az a felkészülési találkozó már jóval biztatóbb volt, mint a csehek elleni.

Kölcsönbe mentek

Nem csak igazolt a Debreceni VSC, hanem két fiatalt kölcsön is adott: Batai Tamás a következő idényt a tervek szerint a másodosztályú Vasasnál tölti majd. A 19 éves csatár az előző szezonban 6 bajnokin lépett pályára az NB I.-es csapatban, most a másodosztályban több játéklehetőség mellett fejlődhet tovább. Hasonló elgondolás mentén került Békéscsabára a 18 éves Gyenti Kristóf, a hátvéd az elmúlt idényben 17 mérkőzést játszott az NB III.-as kis Lokiban.