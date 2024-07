A debreceni kézisek és szurkolók egyaránt azt a szóösszetételt szeretnék mihamarabb olvasni: „DVSC Schaeffler Bajnokok Ligája”. Ezt egyelőre nem írhatjuk le, ugyanakkor kijelenthetjük, ott lenne a helyünk az európai kézilabda legrangosabb sorozatában. A tavalyi esztendőben megkapta a szabadkártyát a hajdúsági klub, s nem csupán vendégek voltak a BL-ben, de tovább is jutottak, sőt! A Vipers ellen – a címvédő – pillanatokra voltak az elmúlt esztendők legnagyobb csodájától. Arról nem is beszélve, hogy mindenki lenézte – tisztelet a kivételnek – Szilágyi Zoltánékat, akik ennek ellenére hétről hétre, fordulóról fordulóra bizonyították: ott a helyük a legjobbak között! Ez most sincs másképp, de minden az EHF és a Buducsnoszt kezében van, s a montenegróiaknál a legnagyobb kérdés napról napra, hogy mikor szűnik meg a patináns klub…

DVSC Schaeffler: Szilágyi Zoltán lányai megérdemelnék az újabb csoportkört

DVSC Schaeffler: ott lenne a helyünk

Hivatalos információk egyelőre nincsenek a podgoricai csapatról, s ahogyan Ábrók Zsolt fogalmazott, amíg van elegendő játékosa a kék-fehéreknek, addig ők a BL-indulók. Azt talán kevésbé lehet vitatni, miért nem a DVSC Schaeffler kapta meg ismét a szabadkártyát. Debreceniségtől függetlenül tettek eleget a lányok azért, hogy mi kapjuk meg azt az esetleges plusz helyet. A feltételes mód azonban egyelőre még él, mást addig a nem igazán tehetünk a reménykedésen kívül. Talán nem lehet belekötni az első körben meghozott döntésbe, de az lenne a leginkább érdekes, ha kizárnák a Buducsnoszt, és mondjuk a DVSC helyett a Dortmundot kérnék fel a csoportkörre…