A cseh Slovan Liberec elleni vereség után az osztrák Rapid Wien ellen lép pályára a DVSC a következő ausztriai edzőmérkőzésén, írja Loki honlapja. A találkozó szombaton 16.30-kor kezdődik, élő stream-es közvetítésről később lesz információ, de várható, hogy az osztrákok közvetíteni fogják a Youtube-csatornájukon.

Ahogy a DVSC együttesének, úgy Meldin Dreskovicsnak sem volt jó estélye tavaly a Rapid ellen

Forrás: Czinege Melinda

Tavaly csúnyán kikapott a DVSC

A Rapid az osztrák labdarúgás egyik ékköve, 32-szeres osztrák bajnok és 14-szeres kupagyőztes, de volt például KEK-döntős is. Az ellenfelet ezúttal nem nagyon kell bemutatni, hiszen egy éve a Konferencia-liga selejtezőjében összefutott a két csapat, s két felejthetetlen hangulatú mérkőzésen, a bécsi 0–0 után a Nagyerdei Stadionban a Rapid bizonyult jobbnak öt góllal. Ennek megfelelően remek erőfelmérő lesz a most hétvégi találkozó a Debreceni VSC számára.

A Rapid az előző idényben a 4. helyen végzett a bajnokságban, és ismét kiléphet a nemzetközi porondra. A gárdát már nem Zoran Barisic, hanem a német Robert Klaus irányítja vezetőedzőként, a tavalyi csapatból a tehetséges fiatal hátvéd, Querfeld a német Bundesligába igazolt, távozott a gyors Grüll is. Érkezett viszont a svéd Jansson és a magyar válogatott Bolla Bendegúz, emellett továbbra is ott van a keretben az ellenünk is gólt szerző Burgstaller és Seidl.

Mindent egybevetve a szombati DVSC-Rapid nem tétmeccs, csak felkészülési mérkőzés lesz, de az biztos, hogy erős ellenfél ellen lép pályára a Loki.