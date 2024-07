Kedves Loki-család!Elérkezett a búcsú ideje, hisz visszatérek a hazámba, Ukrajnába. Túlcsordulnak most bennem az érzelmek. Elképesztő volt az elmúlt két év, s ez idő alatt csodás eredményeket értünk el együtt. Örökké emlékezni fogok az életemnek erre a szakaszára. Mind labdarúgóként, mind emberként rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam. Hatalmas köszönet jár a szurkolóinknak, akik buzgón támogattak minket és elképesztő hangulatot varázsoltak a stadionba, ami nagy motivációt jelentett számunkra. Nagyon hálás vagyok a csapattársaimnak, akik befogadtak ebbe a családba és a nehéz helyzetekben is támogattak.Szeretnék köszönetet mondani a DVSC elnökének, vezetőségének és az edzői stábnak is. Mindvégig jó kapcsolatot ápoltam velük. Mint tudják, a hazámban háború dúl. Ebből a nehéz helyzetből kifolyólag döntöttem úgy, hogy Ukrajnában folytatom a karrieremet. Úgy hiszem, hogy ez a helyes döntés a családomra és önmagamra nézve is. Szeretném megköszönni a klub és a csapat vezetőségének, hogy megértően álltak a helyzethez és segítették az átigazolásomat. Nagyon hálás vagyok érte!A mielőbbi viszontlátásra! Hajrá, Loki!