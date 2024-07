Bő egy hónappal ezelőtt írtunk róla, hogy a török sztárcsapat, a 19-szeres bajnok Fenerbahce figyelmébe ajánlották Meldin Dreskovicsot, a DVSC montenegrói válogatott játékosát. A védő is megszólalt akkor az ügyben, nem tagadta, számára álom lenne olyan labdarúgókkal egy csapatban futballozni, mint Dusan Tadics vagy Edin Dzeko.

Meldin Dreskovicsot, a DVSC védőjét a hírek szerint nem csak a Fenerbahce figyeli külföldről

Forrás: Czinege Melinda

Több lehetséges érdeklődő a DVSC védője iránt

Azóta csend volt a lehetséges átigazolással kapcsolatban, Dreskovics csatlakozott a Lokihoz, amellyel elutazott az ausztriai edzőtáborba is.

Most ismét napirendre került Dreskovics ügye a médiában: a török labdarúgással is foglalkozó gezenhaber.com oldal ír arról, hogy Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin leigazolása után sem áll le a Fener, hiszen közel vannak a Sevilla marokkói válogatott sztárja, Youssef En-Nesyri szerződtetéséhez, és továbbra is érdeklődnek a DVSC védője iránt, kinek megszerzéséhez a hírek szerint José Mourinho vezetőedző is pozitívan áll.

Azt írják, elkezdődtek a tárgyalások a Loki és a törökök között, ugyanis a Dreskovics többek között az olasz Salernitana, valamint a dán Koppenhága listáján is szerepel.

A nyáron maga a játékos nyilatkozta, hogy a Debreceni VSC csapatával kötött szerződése az utolsó évébe lép, így a piros-fehéreknek is érdeke lehet egy előnyös megegyezés valamelyik érdeklődővel.