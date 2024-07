Az előző hetekhez hasonlóan a DVSC labdarúgócsapatának háza táján még múlt héten is volt jövés-menés, a csapat még egy újabb edzőmeccsen is gyakorolhatott. A Loki kézisei is lejátszották első tesztmeccsüket, portálunk megpróbálta összegezni, mi történt az együtteseknél a múlt hét folyamán.

A debreceni futballisták az ausztriai edzőtábor után múlt héten már ismét a pallagi edzőcentrumban készültek. A Szrdjan Blagojevics vezetőedző által irányított együttes szombaton az NB III.-ban szereplő Karcaggal is összemérte az erejét.

A piros-fehérek 3 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel zárták a nyári felkészülési időszakot. Pozitívum, hogy az újonnan érkezők közül már többen is jó játékkal hívták fel magukra a figyelmet, az alakulat több taktikai elemet is gyakorolt, a Slovan Liberec elleni összecsapáson kívül pedig mindig betalált valaki a kapuba. Azonban negatívum, hogy a gárda egyik felkészülési meccset sem úszta meg kapott gól nélkül, ráadásul több játékos is sérüléssel küzd.

Közben a DVSC Schaeffler is lejátszotta első nyári meccsét. A piros-fehérek az Elek Gábor vezette Esztergom ellen bár még sokat hibáztak, egy rendkívül szoros találkozón végül 33–32-re nyertek. A csapat újonnan érkező irányítóját, Tóth Nikolettet a tavasszal sérülés hátráltatta, de ez már a múlté, a megerőltető tréningek ellenére semmilyen panasza nincs, és az összecsapáson is jól teljesített – amely után a Haonnak többek között arról is beszélt, hogy könnyen beilleszkedett és fekszik neki a Loki játéka. Az is biztossá vált, hogy a sportszergyártót váltó hajdúsági kézisek augusztusban egy rangos torna keretén belül a Ferencváros mellett a Vipers Kristiansand ellen is készülhetnek. A felkészüléssel kapcsolatban és a nemzetközi szerepléssel kapcsolatosan portálunknak Szilágyi Zoltán vezetőedző is elmondta gondolatait.

Pálfi Donát személyében a Haladástól érkezett kapus.

személyében a Haladástól érkezett kapus. Dániából igazolt Debrecenbe a támadó középpályás, Szűcs Tamás .

. A középső védőként és védekező középpályásként is bevethető Batik Bence a Puskás Akadémiát hagyta el a Loki kedvéért.

a Puskás Akadémiát hagyta el a Loki kedvéért. A japán szélső, a tavaly a montenegrói Jezoro együttesét erősítő Naoaki Senaga is áttette székhelyét a cívisvárosba.

is áttette székhelyét a cívisvárosba. A DVSC kölcsönben szerződtette az örmény válogatott szélsőt, Zhirayr Shaghoyant , aki legutóbb a FC Ararat Armeniában játszott.

örmény Jobbhátvéd posztra Arandjel Sztojkovics szintén egyelőre kölcsönben érkezett a szerb Partizan Belgrádtól.

szintén egyelőre kölcsönben érkezett a szerb Partizan Belgrádtól. A BL-tapasztalattal rendelkező középpályás, az előző idényben a görög Arisz Szalonikit erősítő Neven Djurasek is csatlakozott, azonban már meg is sérült, így egyelőre kérdéses, hogy melyik tétmeccsen láthatjuk majd a pályán.

Távozók is voltak:

Kölcsönben folytaták:

Kooperációs szerződést kötött a Loki a Mezőkövesddel a következő szezonra. Ennek értelmében a DVSC 5 tehetsége – Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Horváth Zalán, Kohut Máté és Takács Bence – pallérozódhat a borsodiaknál, de közben a Lokiban is pályára léphetnek.

– pallérozódhat a borsodiaknál, de közben a Lokiban is pályára léphetnek. A tapasztalatszerzés érdekében kölcsönben továbbra is az NB II.-es BVSC együttesében szerepel majd a Loki csatára, David Nwachukwu , valamint kapusa, Erdélyi Benedek .

, valamint kapusa, . A támadó Batai Tamás pedig a Vasasnál kaphat több játékpercet.

