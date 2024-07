Múlt hétvégén véget ért az ausztriai edzőtábor a DVSC labdarúgócsapata számára, amely ettől a héttől már ismét Pallagon készül a bajnoki rajtra. Az NB I. 2024/2025-ös idénye pénteken kezdődik a Zalaegerszegi TE–MTK Budapest mérkőzéssel, de aznap még egy találkozót rendeznek a magyar labdarúgás élvonalában: az újonc Nyíregyháza a Győrt fogadja. Az 1. fordulóra kisorsolt DVSC-Ferencváros rangadót a versenybizottság – a két klub közös kérelmének helyt adva – december 4-re tűzte ki. A Loki tehát így majd augusztus 2-án Győrben kezd.

A DVSC szlovák ellenfele ellen nyert

Forrás: DVSC/Facebook

Felemás mérleg az edzőmeccseken

A Debreceni VSC labdarúgói a nyár folyamán összesen hat edzőmeccsen léptek pályára. Az NB III.-as Cigánd felett 6–3-as győzelmet arattak, majd a másodosztályú Kozármisleny ellen 3–3-as döntetlen született a pallagi akadémián. A hajdúsági együttes Ausztriában először a cseh első osztályú Slovan Liberectől 4–0-s vereséget szenvedtek, majd az osztrák élvonalbeli Rapid Wientől 3–2-re kaptak ki. Dzsudzsák Balázsék a szlovák MSK Zilina ellen 3–2-re nyertek, majd Loki egy tartalékosabb felállású csapatával az osztrák másodosztály második helyén végzett SV Rieddel 1–1-es döntetlent játszott.

Az előző hetekben sok változás történt a DVSC csapatában

Az elmúlt időszakhoz képest múlt héten a klubnál – Batik Bence, Pálfi Donát, Szenaga Naoaki, Szűcs Tamás, Arandjel Sztojkovics, Zirajr Sagojan után – új érkezőt már nem mutattak be. Ellenben a szurkolók körében nagy port kavart, hogy távozott a csapat egyik ikonja, Bódi Ádám.

A Kazincbarcika ugyanis bejelentette, hogy a labdarúgó a sárga-kékek színeiben folytatja a pályafutását, majd később a DVSC egy szűk szavú közleményben erősítette meg Bódi távozását, és sok sikert kívánt neki a jövőben. Az átigazolással kapcsolatos történet azonban folytatódott, ugyanis a futballista elmondta, hogy a debreceni klub egy méltatlan ajánlatot kínált neki, amit még így is kész volt aláírni. Ám amikor ezt jelezte, azt a választ kapta az ügynökén keresztül, hogy az itt töltött évei iránti tiszteletből, illendőségből adták az ajánlatot, és nem hitték, hogy el fogja fogadni. Majd vissza is vonták. A DVSC erre közleményben reagált: azt írták, Bódi Ádám véleményét annak ellenére is tiszteletben tartják, hogy a valóságban történtekkel csak részben tartalmaznak átfedést, és innentől a maguk részéről lezárnak tekintették az ügyet.