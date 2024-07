Jelentős fejlesztések voltak a pallagi edzőcentrumban, melynek kapcsán kedden sajtótájékoztatót tartottak a DVSC Labdarúgó Akadémián. Az eseményen beszédet mondott Papp László, Debrecen polgármestere és Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője és a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője.

Megérett a felújításra

Papp László azzal kezdte beszédét, hogy korábban az akadémia előkészületeit is látta, és azt, mikor a labdarúgók teljesen más körülmények között készültek. – Más már a helyzet. Ez természetesen folyamatos elköteleződést is jelent a tulajdonosoktól, többek között a debreceni önkormányzat részéről is.

Ha valami elkészült, azt működtetni is kell, és ha elöregedtek a különböző alkatrészek, akkor meg kell újítani. Örülök, hogy a DVSC vezetésével együttműködve megfelelő időközönként a szükséges munkálatokat el tudjuk végezni

– fogalmazott, majd gratulált a pallagi akadémia jó teljesítményéhez, a sportolóknak és edzőiknek pedig eredményes munkát kívánt a következő szezonra is.

Papp László reméli, hogy a fiatal futballisták is maximálisan elégedettek a DVSC Labdarúgó Akadémia új borítású pályával

Fotó: Molnár Péter

Makray Balázs arra világított rá, hogy a DVSC vezetése a tulajdonosokkal folyamatosan a fejlődésre helyezik a hangsúlyt. – A mostani átadás is ennek eredménye. Nemcsak a nagypályát újítottuk meg, hanem az apró részletekre is odafigyeltünk. Szeretném megköszönni Debrecen önkormányzatának és a Honvédelmi Minisztériumban lévő sportállamtitkárságnak, hogy segítik a Loki fejlődését.

A korábbi pályaborítás már megérett arra, hogy cseréljük, köszönjük a kivitelezőnek a munkáját. Azért van még teendő, a közeljövőben, reméljük, más pályához is hozzá tudunk majd még nyúlni. Ez egy jó kiindulási alap, ahhoz, hogy még nagyobb sikereket érjünk el

– fogalmazott Makray Balázs.

Makray Balázs arról is beszélt, hogy folyamatosan előrébb lépnének

Fotó: Molnár Péter

Több minden is megújult a DVSC pallagi edzőcentrumában

A DVSC Labdarúgó Akadémián teljes mértékben megújult a 2-es, műfüves pálya borítása, a fedett csarnok borítása is cserén esett át. Ezzel párhuzamosan megvalósult az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es és az 5-ös pálya lámpatesteinek korszerű, takarékos világítást szolgáló cseréje, a kábelek cserélése, kapcsolószekrények átalakítása, felújítása. Mindemellett 10 új labdarúgókapu, illetve labdafogó hálók beszerzése is megtörtént.